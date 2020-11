Anaqua als hochinnovativer Marktführer für IP-Management-Lösungen von Top-Branchenanalyst anerkannt

Boston/München (ots) - Hyperion Researchs MarketView lobt Anaquas AQX-Plattform

für wichtige 'Game-Changer'-Merkmale



Anaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=hyperi

onreport_pressrelease2020) , ein führender Anbieter von Lösungen für die

Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum, wurde im kürzlich

veröffentlichten MarketView Report 2020 von Hyperion Research

(https://www.hyperiongp.com/) , einem führenden Marktanalyseunternehmen der

Rechtsbranche, das auch den Markt für IP-Management abdeckt, erneut als

marktführend und hoch innovativ anerkannt.



Der Bericht nennt Anaquas AQX-Plattform für IP-Management als Marktführer

besonders in den Schlüsselbereichen IP Business Management (IPBM) und Decision

Support Analytics:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- IP Business Management: AQX setzt einen Standard für IPBM und bietet eineReihe von Möglichkeiten zur Integration der rechtlichen, betrieblichen undgeschäftlichen Interessen eines Unternehmens, um die Verwaltung von geistigemEigentum zu optimieren.- Decision Support Analytics: Anaqua liefert klassenbeste analytischeFähigkeiten für das IP-Management, indem es Inhalte und Technologie mitHyperView und AcclaimIP integriert und einen Rahmen schafft, der dieEntscheidungsfindung im IP-Bereich unterstützt.Hyperion verleiht Anaqua außerdem das Prädikat "Highly Innovative" für seinekundenorientierte Roadmap und seine benutzerfreundliche Oberfläche.- Kundenorientierte Roadmap: Die innovative Produkt-Roadmap von Anaqua bietetSpezialisierungen zu bestimmten Produktbereichen und einen Überblick über dieFristenplanung.- Benutzerorientierte Oberfläche: Innovative Verwaltungsfunktionen, die in einerobuste Sicherheitsarchitektur integriert sind, ermöglichen die Bereitstellunghochgradig personalisierter und maßgeschneiderter Lösungen.Eyal Iffergan, Präsident von Hyperion Global Partners, begründete dieEntscheidung so: "Anaqua hat sich das IP Business Management Betriebsmodell zueigen gemacht und dessen Transformation vorangetrieben. Anaqua liefert eineLösungssuite, die den strategischen Wert von IP für Unternehmen steigert undgleichzeitig die Kerngeschäftsabläufe unterstützt. Die AQX-Plattform von Anaquahat sich als eine Vorreiterlösung für IP-Business-Manager etabliert und setztneue Maßstäbe dafür, wie führende Unternehmen das IP-Management mit ihrenumfassenderen Geschäftsstrategien in Einklang bringen"."Wir freuen uns, als Marktführer anerkannt zu werden, der in unserer Branche undfür unsere Kunden den Standard setzt. Es ist äußerst erfreulich, von einem so