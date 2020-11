Mladá Boleslav (ots) - - Zusammenarbeit von SKODA und die VSB - Technischer

Universität Ostrava bei der Entwicklung neuer Assistenzsysteme im Rahmen des

Projekts ,Follow the Vehicle'



- Entwicklung von Technologien aus den Bereichen ,Smart Cities' und intelligente

Transportsysteme





- Testfahrten mit zwei SKODA SUPERB iV auf dem Universitätscampus in Ostrava- Vielseitige mögliche Anwendungsbereiche etwa für Car Sharing-Anbieter,Autovermietungen oder Flottenbetreiber- Video (https://vimeo.com/480720280) zeigt die Funktionsweise von ,Follow theVehicle'SKODA AUTO und die VSB - Technische Universität Ostrava arbeiten im Rahmen von,Follow the Vehicle' gemeinsam an neuen Technologien im Bereich derAssistenzsysteme. Ziel ist die Kolonnenfahrt von einem Pkw mit Fahrer undautonom gesteuerten Fahrzeugen. Auf dem Campus der Universität Ostrava laufenaktuell Erprobungsfahrten mit zwei entsprechend konfigurierten SKODA SUPERB iV*.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, betont:",Follow the Vehicle' demonstriert den hohen technischen Standard unsereraktuellen Assistenzsysteme und verdeutlicht eindrucksvoll, welche Möglichkeitensie in Kombination mit weiteren entsprechenden Technologien im Bereich desautonomen Fahrens schon heute eröffnen. Gleichzeitig bekennt sich SKODA mitdiesem Projekt zu seiner Rolle als Förderer der technischen Ausbildung in derTschechischen Republik. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Studierendenund Forschern der VSB - Technischen Universität Ostrava, die das Projekt durchihre Ideen, ihr Know-how und ihr großes Engagement maßgeblich mittragen."Professor Václav Snásel, Rektor der VSB - Technischen Universität Ostrava,ergänzt: "In diesem Projekt des Nationalen Kompetenzzentrums Kybernetik undkünstliche Intelligenz (TACR), das für die Entwicklung und Erforschung autonomerFahrsysteme zuständig ist, ist es uns gelungen, erfahrene Forscher und Studentenaus verschiedenen Fachbereichen zusammenzubringen. Denn autonomes Fahrenerfordert multidisziplinäre Ansätze und durch die aktive Zusammenarbeit habenwir Prinzipien und effektive Verbindungen zwischen den Experten an derUniversität und in der Entwicklung bei SKODA AUTO etabliert. Wir glauben daran,dass wir diese Zusammenarbeit künftig weiter vertiefen und die beruflicheWeiterentwicklung vorantreiben. Dabei beziehen wir neue, junge Forscher ein, vondenen die tschechische Automobilindustrie profitieren wird."Das Projekt ,Follow the Vehicle' basiert auf dem Prinzip ,Zwei Fahrzeuge, einFahrer'. Dabei wird das Fahrzeug an der Spitze einer Fahrzeugkolonne von einem