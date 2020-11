DZ BANK belässt Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 155 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des Aktionärsberaters Institutional Shareholder Services erhöhe der Börsenbetreiber den Anteil der stabilen Nettoerlöse, was einen positiven Effekt auf die Bewertungsmultiplikatoren haben sollte, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zuletzt schwache Kursentwicklung habe dazu geführt, dass die Aktien im Vergleich zur Branche wieder attraktiv bewertet seien./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:33 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:44 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Boerse Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de