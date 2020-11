Puh, hier muss man erstmal heftig durchatmen. Wer es derzeit mit dem Wertpapier der Bayer AG hält, dürfte sich so langsam Sorgen um sein angelegtes Geld machen. Denn bei dieser Aktie brennt heute ordentlich der Baum und der Kollaps steht ganz kurz bevor! Man sollte sein Geld schleunigst in Sicherheit bringen, denn hier wird möglicherweise nicht mehr lange was zu holen sein.

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Bayer jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.