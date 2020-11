Aixtron meldet eine Bestellung aus China: Lumcore Optoelectronics Technology hat die Lieferung von MOCVD-Anlagen zur Herstellung von GaAs- und InP-basierten Epi-Wafern in Auftrag gegeben. Die Anlagen sind speziell für die Herstellung von Gallium-Arsenid- und Indium-Phosphid-Halbleiterkristallstrukturen ausgelegt, so das Aachener Technologie-Unternehmen am Donnerstag.Finanzielle Details nennt Aixtron zum Auftrag nicht. ...