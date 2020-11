Bild: Thomas R. Mayer von MR PLAN Group im Interview

Das Engineering Unternehmen MR PLAN Group mit hohem Beratungsansatz, beschäftigt sich mit der Integration von „grünem“ Wasserstoff in den Fertigungsprozessen von Industriebetrieben. Vor welchen Herausforderungen der Einsatz dieser CO2-neutralen Energieform steht, darüber haben wir uns mit Thomas R. Mayer, Mitglied des Management Boards, unterhalten.



Herr Mayer, „ohne grünen Wasserstoff keine Energiewende“, schrieb das Handelsblatt vor einigen Tagen in einem Artikel zum Thema. Warum ist Wasserstoff so bedeutsam?

Wir müssen weg von fossilen Energieträgern. Und dies nicht nur bei der Stromerzeugung, beim Auto und dem Verkehr generell, sondern auch in der Industrie mit Ihren energieintensiven Prozessen. Wasserstoff muss dabei aus Ökostrom gewonnenen werden und stellt bei vielen Einsatzgebieten aus heutiger Sicht die einzige Alternative zu fossilen Rohstoffen dar. Die Energieerzeugung und das für die Wasserstofferzeugung notwendige Elektrolyseverfahren auf Basis von grünem Strom ist nämlich klimaneutral.



Wo liegen nun die Herausforderungen bei der konkreten Umsetzung?

Die Liste im Detail ist sehr lang. In einem Wort zusammengefasst geht es um die „Industrialisierung“ der Wasserstofftechnologie. Viele technische und finanzielle Aspekte sind noch im Detail zu erarbeiten. Das fängt damit an, wo und wie der Wasserstoff erzeugt wird? Im sonnenarmen Deutschland oder etwa in Afrika? Bei Letzterem müssen aber der Transport per Schiff oder Pipeline organisiert und vor allem finanziert werden. Auch die Verteilung innerhalb Deutschlands ist ein heißes Thema. Am Beispiel der politisch umkämpften Stromtrassen, die Ökostrom von Nord nach Süd transportieren, sieht man, dass das nicht trivial ist. Das mit Abstand größte Problem dürfte aber die Speicherung des Wasserstoffs sein. Schließlich muss sich bei großflächigen Anwendungen eine Volkswirtschaft darauf verlassen können, dass immer genug davon bei den Verbrauchern vorhanden ist. Zentral oder dezentral? Das sind weitere Punkte. Hier besteht noch viel Klärungsbedarf, auch von Seiten der Politik.