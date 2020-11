BaFin News Hillhouse Group: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.11.2020, 15:25 | 42 | 0 | 0 19.11.2020, 15:25 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Hillhouse Group, laut eigenen Angaben mit Sitz in De Corridor 5c, 3621 ZA Amsterdam, in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der Ant Financial ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (19.11.2020) Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer