Bei Eterna ist eine zweite Gläubigerversammlung notwendig, um die Verlängerung einer Anleihe zu ermöglichen. Diese soll am 17. Dezember in Passau stattfinden. Bei der ersten Gläubigerversammlung wurde, wenig überraschend, das Quorum nicht erreicht. Damit gab es keine Beschlussfähigkeit.Eterna will eine 2022 auslaufende Anleihe bis Juni 2024 verlängern. Damit soll die Stabilität der Finanzierung in der Corona-Krise ...