Moody’s ESG Solutions Group ernennt globale Leiterin für den Geschäftsbereich Climate Solutions

„Das globale Bewusstsein und das Wissen um die durch den Klimawandel bedingten finanziellen Risiken nehmen zu. Moody's ist daher bestrebt, den Marktbedarf an vorausschauenden, wissenschaftlich fundierten Klimaanalysen zu decken, die dazu beitragen, ein widerstandsfähiges Finanzsystem, einen verantwortungsvollen Kapitalismus und die Ökologisierung der Wirtschaft voranzutreiben“, so Blackman. „Das umfassende Know-how von Emilie Mazzacurati im Bereich Klimarisiken wird für unsere weitere Entwicklung von Klimarisikolösungen entscheidend sein und die Gewähr dafür bieten, dass Moody's in diesem wichtigen Bereich eine führende Position einnimmt.“

Moody's gab heute bekannt, dass das Unternehmen Emilie Mazzacurati zur globalen Leiterin von Moody's Climate Solutions ernannt hat. In dieser neu geschaffenen Position wird Emilie Mazzacurati das Portfolio an Klimarisikolösungen der ESG Solutions Group von Moody's beaufsichtigen, eines neuen Geschäftsbereichs, der dieses Jahr geschaffen wurde , um die weltweit wachsende Nachfrage nach ESG- und Klimaanalysen zu bedienen. Emilie Mazzacurati wird an Andrea Blackman, Global Head of Moody's ESG Solutions, berichten.

Im Rahmen des Portfolios an Klimarisikolösungen bietet Moody's ESG Solutions Tools zur Risikomessung und -bewertung an, mit denen sich klimabedingte physische Risiken und Übergangsrisiken besser verstehen, quantifizieren und managen lassen. Die Tools liefern darüber hinaus Informationen über Due-Diligence-Prüfungen und die Offenlegung von Risiken in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Die Klimarisikoanalysefunktionen von Moody's ESG Solutions sind auch in die Risikomanagement-Tools von Moody's Analytics integriert. Sie ermöglichen Banken, Versicherungsgesellschaften und Investoren die Berechnung der finanziellen Folgen und der Kreditrisikokennzahlen, die sich aus den Klimarisiken ergeben. In ähnlicher Weise werden die Klimadaten und Erkenntnisse der Gruppe zunehmend in die Kreditanalysen von Moody's Investors Service einbezogen. Durch das Angebot von Daten und Analysen über alle Anlagearten hinweg, darunter Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen, in Immobilien, Infrastruktur, Staaten und Kommunen, unterstützt Moody's ESG Solutions die Integration klimabedingter Risiken in die finanzielle Entscheidungsfindung und das Risikomanagement.

Die Klimarisikolösungsangebote von Moody's ESG Solutions basieren auf der preisgekrönten physischen Klimarisikoanalyse von Four Twenty Seven, einem führenden Anbieter von Klimarisikodaten und Marktinformationen, der 2012 von Mazzacurati gegründet wurde. Moody's erwarb 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an Four Twenty Seven und ist seit Kurzem alleiniger Eigentümer. Das Portfolio an Klimarisikolösungen von Moody's nutzt auch Daten von V.E. Diese Tochtergesellschaft von Moody's verfügt über fundiertes Know-how in den Bereichen Übergangsrisiken, ESG und Offenlegung von Unternehmensdaten.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody‘s ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody‘s Corporation, die die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Moody’s ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg

