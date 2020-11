3U Holding: Eine beeindruckende Performance

Auf dieser Grundlage habe das Management die eigene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und strebe ein Umsatzwachstum auf 58 bis 63 Mio. Euro, ein mindestens stabiles EBITDA zwischen 10 und 12 Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von 2 bis 3 Mio. Euro an.

Die hohe Profitabilität im dritten Quartal, die auch in dem diesbezüglich zuletzt schwachen SHK-Segment eine Verbesserung gezeigt habe, haben die Analysten zum Anlass genommen, ihre Schätzungen erneut anzuheben. Dabei habe man die absolute EBITDA-Schätzung für 2020 zwar unverändert gelassen, doch beruhe sie nun zu einem größeren Teil auf operativen Erträgen, während der erwartete Ergebnisbeitrag von Asset-Verkäufen reduziert worden sei. Die somit erhöhten Annahmen bezüglich der operativen Margen wirken sich laut SMC-Research auch auf die nächsten Jahre aus und haben sich in einem Anstieg des von den Analysten ermittelten fairen Wertes auf 2,60 Euro je Aktie niedergeschlagen. Damit sehe man für die 3U-Aktie trotz der zuletzt sehr starken Performance weiter signifikantes Aufwärtspotenzial und bestätige das „Buy“-Urteil. Das Unternehmen befindet sich in einem intakten Wachstumstrend, der nach Einschätzung von SMC-Research mit dem wachsenden Gewicht von weclapp in Zukunft eine immer deutlichere Ausprägung annehmen dürfte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.20, 15:45 Uhr)

