Frankfurt am Main (ots) - Seit Einführung des Feinstaubgrenzwertes für das

Tagesmittel im Jahr 2005 wurde dieser laut Auswertungen des Umwelt Bundesamtes

erstmalig im Jahr 2019 an keiner deutschen Messstation überschritten. Auch die

Emissionen von Holzöfen sind mehr als ein Drittel gesunken. Grund hierfür ist

die fortschreitende Modernisierung des insgesamt abnehmenden Anlagenbestandes

von etwa zehn Millionen Geräten mit Inkrafttreten der Novelle der Ersten

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV).

Hierauf macht der HKI Industrieverband Haus, Heiz- und Küchentechnik e.V.

aufmerksam.



Zügiger Austausch alter Feuerstätten ist für eine nachhaltige Senkung der

Emissionen entscheidend





Da weitere vier Millionen Öfen bis zum Jahr 2024 von der Verordnung betroffensind, ist auch in den nächsten Jahren ein weiterer Rückgang der Emissionen zuerwarten. Ein beschleunigter Austausch technisch veralteter Holzfeuerungen gegenmoderne Geräte ist nach Auffassung des HKI die wirkungsvollste Maßnahme zurnachhaltigen Reduktion der Emissionen.Moderne Verbrennungstechnik senkt EmissionenFeuerstätten sind heutzutage so konstruiert, dass Holz schadstoffarm verbrennt.Eine optimierte Luftzufuhr und wärmereflektierende Materialien verringern dieEmissionen gegenüber Altgeräten um bis zu 85 Prozent. Zudem kann auch jederOfenbesitzer durch die ordnungsgemäße Bedienung der Feuerstätte und Verwendungzugelassener Brennstoffe wesentlich zur Verringerung der Emissionen beitragen.Hierbei können den Betreiber automatische Heizhilfen unterstützen, die anzeigen,ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal abgestimmt sind.Staubabscheider können in Umweltzonen sinnvoll seinIn Umweltzonen kann es nach Meinung des HKI sinnvoll sein, Staubabscheider fürneue Anlagen schon in der Planungsphase zu berücksichtigen. Beim Neubau einesGebäudes spielt die finanzielle Belastung durch einen Abscheider in derGesamtinvestition eine untergeordnete Rolle. Soll aber ein bestehendesSchornsteinsystem damit nachgerüstet werden, ist neben den reinen Kosten für denStaubabscheider in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten mit erheblichenMehrkosten für den Einbau zu rechnen. Außerhalb von Ballungsgebieten ist dieInstallation von Staubabscheidern nicht erforderlich, da hier bereits eine hoheLuftqualität vorherrscht. So wurde in ganz Deutschland seit vielen Jahren keineÜberschreitung der zulässigen Jahresmittelwerte festgestellt.Europaweites Qualitätszeichen soll Transparenz schaffenUm den Verbraucher zukünftig bei seiner Kaufentscheidung zu unterstützen,arbeitet der HKI in Kooperation mit anderen internationalen Verbänden an einemQualitätszeichen, das den Ansatz verfolgt, den Wirkungsgrad möglichst hoch unddie Emissionen im dauerhaften Praxisbetrieb möglichst gering zu halten. DiesesZeichen, das 2021 eingeführt werden soll, wird europaweit zum Einsatz kommen. Esist somit keine deutsche Insellösung, wie zum Beispiel "Der Blaue Engel" fürKaminöfen, dessen Prüfverfahren von harmonisierten europäischen Normen abweichtund Markteintrittsbarrieren für ausländische Hersteller schafft. Das neueQualitätszeichen basiert auf den derzeit gültigen Emissionsgrenzwerten underweitert diese um Anforderungen im Hinblick auf organische Kohlenwasserstoffeund Stickoxide. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beständigkeit des Gerätes,sodass Verformungen und das damit verbundene Eindringen von Falschluft vermiedenwird. Außerdem setzt der Verband auf eine automatischeVerbrennungsluftsteuerung.Weitere Informationen dazu im Internet unter http://www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Dipl.-Volkswirt Robert HildReferent Politik und WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: mailto:hild@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: mailto:info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60093/4768468OTS: HKI