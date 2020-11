TRACE veröffentlicht die Bribery Risk Matrix 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Annapolis, Md. (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981654-1&h=839394431&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981654-2%26h%3D4000621489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2638903-1%2526h%253D971634510%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.traceinternational.org%25252F%2526a%253DTRACE%26a%3DTRACE&a=TRACE , ein weltweit anerkannter Wirtschaftsverband, der sich der Bekämpfungvon Korruption, der Compliance und der guten Unternehmensführung verschriebenhat, hat die TRACE Bribery Risk Matrix 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981654-1&h=279660250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981654-2%26h%3D2639140185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2638903-1%2526h%253D2148562091%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.traceinternational.org%25252Ftrace-matrix%2526a%253DTRACE%252BBribery%252BRisk%252BMatrix%26a%3DTRACE%2BBribery%2BRisk%2BMatrix&a=TRACE+Bribery+Risk+Matrix+2020) veröffentlicht, die das Korruptionsrisiko vonUnternehmen in 194 Ländern bewertet. Nach den diesjährigen Daten weisenNordkorea, Turkmenistan, Südsudan, Venezuela und Eritrea das höchstewirtschaftliche Korruptionsrisiko auf, während Dänemark, Norwegen, Finnland,Schweden und Neuseeland das geringste aufweisen.Andere bemerkenswerte Feststellungen:- Die Vereinigten Staaten sind in der Rangliste seit 2019 um acht Plätzezurückgefallen, und aus den Top 20 abgestiegen, von Platz 15 auf Platz 23.- Südamerika verbesserte sich im Durchschnitt seit 2019 deutlich, während diebreitere Region Lateinamerika weitgehend unverändert blieb.- China hat durch die fortgesetzte Straffung seiner Bürokratie potenziell dazubeigetragen, die Möglichkeiten für Schmiergeldforderungen von Amtsträgern zuverringern.- Somalia verließ die Schlussposition, die es von 2017 bis 2019 innehatte, undsteht nun auf Rang 187 von 194.Die TRACE Matrix, die erstmals im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, um dem Bedarfder Geschäftswelt an zuverlässigeren Informationen über das weltweiteKorruptionsrisiko gerecht zu werden, befasst sich mit der Wahrscheinlichkeit,bei Geschäften in einem bestimmten Land auf Schmiergeldforderungen zu stoßen.Die diesjährige Ausgabe enthält eine aktualisierte Auswahl von Datenpunkten, umsicherzustellen, dass die TRACE Matrix auf den neuesten verfügbarenInformationen basiert."Die TRACE Matrix wurde mit Blick auf Unternehmen entwickelt und fasst mehrererelevante Datenquellen zusammen, die nicht nur die allgemeine Wahrnehmung von