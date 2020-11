Bei der Anleiheemission von Sunfarming hat die Gesellschaft bisher Papiere im Volumen von 5,75 Millionen Euro am Markt platziert. Die Anleihe hat ein Maximalvolumen von 10 Millionen Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren gibt es eine jährliche Verzinsung von 5,5 Prozent.Das frische Geld fließt in die Projektentwicklung sowie in die Vorfinanzierung von Solarprojekten in Deutschland.Die Anleihe kann inzwischen im Freiverkehr ...