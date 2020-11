Stadthagen (ots) - Die Spitzenbaureihe aus Stuttgart wird auf eine nochmalshöhere Ebene gehoben.Als Daimler im Jahr 2002 mit der Marke Maybach eine Antwort auf Rolls-Royce undBentley finden wollte, funktionierte das nicht auf Anhieb. Der Relaunch 2014hingegen glückte, als Maybach zur Top-Version der S-Klasse erhoben wurden. Jetztkommt die S-Klasse in der zweiten Generation auf dem Markt und mir ihr auch derMaybach, sogar vor der AMG-Version. Und jetzt markiert Maybach nicht nur in denDimensionen, sondern auch bei der Motorisierung die absolute Spitzenposition.Denn den famosen 6,0-Liter-Zwölfzylinder gibt es bis auf weiteres nur in dieserKarosserieform.Unter der Haube sitzen modernste Aggregate, die für außergewöhnlicheFahrleistungen sorgen. Den Einstieg - nur für China - markiert derMercedes-Maybach S 480 mit einem Reihensechszylinder; darüber rangiert der S 580mit 4,0-Liter-V8 und eben der S 680 mit einem 6,0-Liter-V12-Motor. Um genau 18Zentimeter ist der Maybach länger als die reguläre S-Klasse mit langem Radstand;sie kommen uneingeschränkt den Passagieren im Fond zugute. Mehr unterwww.auto-medienportal,.net.Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beimailto:newsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548mailto:newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103819/4768520OTS: Auto-Medienportal.net