Informationsveranstaltung der PartnerFonds AG - Guter Fortschritt in der Vorbereitung der Liquidation

München (ots) - Im Rahmen einer Investoren-Telefonkonferenz fand heute eine Informationsveranstaltung für die Aktionäre der PartnerFonds AG statt.

Dr. Henning von Kottwitz, Vorstand der PartnerFonds AG, berichtete von den weiteren Fortschritten, die zwischenzeitlich auf dem Weg hin zu Abwicklung der Gesellschaft erreicht werden konnten. So wurden seit der ordentlichen Hauptversammlung Ende September 2020 der Rechtsstreit Berndes durch Vergleich beendet, und mit der EBG Elektro GmbH eine vorzeitige, vollständige Rückführung der stillen Beteiligung vereinbart. Zudem hatte die Hauptversammlung dem Vergleich in der Sache ODS zugestimmt. Zusammengenommen bedeuten diese Ergebnisse eine deutlich erhöhte Planungssicherheit durch Reduktion von Risiken. Dr. von Kottwitz kommentierte: "Hiermit können wir uns um so mehr auf die Wertsteigerung bei unseren verbliebenen Beteiligungen und die geplante Verwertung konzentrieren."