Demonstrationen und kurzfristig unrealisierbare Preisforderungen tragen nichtdazu bei, die Herausforderungen der Agrar- und Ernährungswirtschaft zubewältigen. "Wir leben nicht auf einer Insel, sondern müssen uns auch in ersterLinie auf dem EU-Binnenmarkt behaupten", gab Holzenkamp zu bedenken. DieLandwirtschaft und die Verarbeiter müssen auch mit geeigneten kommunikativenMitteln darauf hinarbeiten, ihre Produkte zu stärken. Die kürzlich beschlosseneBranchenkommunikation Milch ist ein Beispiel, wie etwas Gemeinsames entstehenkann.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePressesprecherinTel.: +49 30 856214-430E-Mail: mailto:schwarze@drv.raiffeisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/4768601OTS: Deutscher Raiffeisenverband