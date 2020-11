Future Capital Discovery Fund schliesst 187 Mio. US-Dollar für Frühphasen-Technologiefonds ab

HONG KONG, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Die führende Frühphasen-Venture-Capital-Firma Future Capital Discovery Fund („Future Capital" oder die „Firma") gab die endgültige Schließung ihres vierten US-Dollar-Flaggschiff-Fonds, US-Dollar-Fonds IV (oder der „Fonds"), mit 187 Millionen US-Dollar an zugesagtem Kapital bekannt. Der Fonds wird sich weiterhin auf Investitionen in Unternehmenstechnologie im Frühstadium und in Unternehmen der Verbrauchertechnologie, die Veränderungen bewirken, innerhalb der Region China konzentrieren.

Zusätzlich zu den bisherigen institutionellen Anlegern begrüßt der US-Dollar-Fonds IV mehrere neue Zustiftungen; der Fonds stellt ihre erste Zuweisung an einen chinesischen Spezialfonds für die Frühphase dar. Weitere neue LPs umfassen renommierte globale Dachfonds, Family Offices, Stiftungen und hochrangige HNWI-Unternehmer aus den Vereinigten Staaten, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

„US-Dollar-Fonds IV markiert einen wichtigen Meilenstein für Future Capital. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere weltweiten LPs in uns setzen. Trotz des aktuellen Umfelds haben wir den Fonds vorzeitig mit einer erheblichen Überzeichnung geschlossen, was unsere zentrale Investitionsthese bestätigt, dass die digitale Unterbrechung traditioneller Geschäfte unvermeidlich ist und das nächste Jahrzehnt des Wirtschaftswachstums ankurbeln wird", sagte Mingming Huang, Gründungspartner des Future Capital Discovery Fund.

„Mit Chinas beschleunigter Digitalisierung der Industrie sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial und eine unglaublich starke Nachfrage nach Unternehmenstechnologien, die digitalisierte Arbeit, Geschäftsautomatisierung, intelligentere Lieferketten und Logistik ermöglichen. Da strukturelle Veränderungen in der gesamten Wirtschaft weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten schaffen, werden unsere Fähigkeiten und unsere Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von Eigengeschäften uns in die Lage versetzen, weiterhin außergewöhnliche Unternehmer zu unterstützen und Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen", fügte er hinzu.

Die Fundraise von Future Capital wurde auf dem Höhepunkt des COVID Ende Februar gestartet. Durch die Einrichtung einer vollständig virtuellen Roadshow war Future Capital in der Lage, effektiv und effizient ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investoren zu erreichen, was zu einem neuen Rekord im Fundraising für die Firma führte.

Future Capital verwaltet aktiv drei US-Dollar- und einen RMB-Risikokapitalfonds. Mit dem Abschluss des US-Dollar-Fonds IV verfügt Future Capital über ein verwaltetes Vermögen von über 600 Millionen US-Dollar. Future Capital hat in über 150 Unternehmen investiert, darunter Li Auto (Nasdaq: LI), Niu Technologies (Nasdaq: NIU), Newborn Town (HKG: 9911), Sensors Data, Duckbill, Narwal, Encootech, Hose und Taos Data. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen im Jahr 2020 unterstützte Future Capital 52 seiner Portfoliounternehmen beim Abschluss der nachfolgenden Finanzierungsrunden und investierte in zehn neue innovative Unternehmen, darunter Edgeworx, Treelab und iLabService. Darüber hinaus wurde Li Auto (bei dem Future Capital der erste Investor des Unternehmens war) Anfang dieses Jahres erfolgreich an der NASDAQ notiert und wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ca. 30 Milliarden US-Dollar gehandelt. Future Capital investierte in den vergangenen fünf Jahren in 7 von 9 Runden in die Folgefinanzierung von Li Auto.

Zum 31. August 2020 waren die Risikokapitalfonds des Unternehmens auf dem besten Weg, eine 8-10-fache Rendite und einen internen Brutto-Renditeniveau („IRR") von 45 %-55 % zu erreichen.

Informationen zum Future Capital Discovery Fund

Der Future Capital Discovery Fund ist ein spezialisierter Risikokapitalfonds für die Frühphase, der auf Unternehmenstechnologie (einschließlich Unternehmenssoftware und SaaS) ausgerichtet ist, sowie auf die selektive Zuweisung an technologieorientierte Verbraucherunternehmen, die bahnbrechende Innovationen darstellen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat das Unternehmen Chinas außergewöhnliche Unternehmer identifiziert und unterstützt sie bei der digitalen Störung traditioneller Industrien. Future Capital hat Büros in Peking, Shanghai und Hongkong SAR.

Besuchen Sie die Website von Future Capital für weitere Informationen: www.future-cap.com

