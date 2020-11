Das Corona-Crash-Radar – Gewinner- und Verlierer-Aktien Gastautor: Aktienfinder.Net | 19.11.2020, 17:15 | 54 | 0 | 0 19.11.2020, 17:15 | Foto: Aktienfinder.net Das Corona-Virus scheint gekommen, um zu bleiben. Selbst wenn wir den Impfstoff schließlich haben, werden wir den Erreger analog zur Grippe vermutlich nie mehr los. Entsprechend reichen die wirtschaftlichen Folgen des neuen Virus weit in die Zukunft. Bereits vor der Corona-Pandemie bestehende Trends wie Online-Shopping oder Home-Office wurden beschleunigt und lassen sich nicht mehr umkehren. Während die einen Geschäftsmodelle von den Umbrüchen profitieren, leiden andere massiv darunter. Im Zuge des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 hatten wir den Artikel „ So meistert du jeden Börsencrash “ verfasst, der die Folgen des Corona-Crashs durchleuchtete und aufzeigte, welche Branchen von den Umbrüchen profitieren und welche darunter leiden werden. Mit dem neuen Corona-Crash-Radar gehen wir heute, zwei Quartale später, noch einen Schritt weiter und schauen uns die Auswirkungen von Corona für knapp 200 der beliebtesten Aktien an. Dabei haben wir uns nicht mit dem gesammelten Wissen aus unseren zahlreichen Aktienanalysen begnügt, sondern zusätzlich zahlreiche Geschäftsberichte und sogenannte Earnings-Calls mit Aussagen der Geschäftsführung bzgl. der Auswirkungen von Corona analysiert. In der Lagebeschreibung bringen wir die aktuelle Situation vor dem Hintergrund von Corona auf den Punkt. Zusätzlich zeigen wir dir wichtige Kennzahlen, wie die Entwicklung des Gewinns für das laufende Geschäftsjahr oder die Entwicklung der Dividende. Bis auf den aktuellen Kurs stammen alle Kennzahlen aus dem Aktienfinder. Foto: Aktienfinder.net Als Sahnehäubchen haben wir für jedes Unternehmen ein Risiko-Rendite-Profil definiert. Das Risiko-Rendite-Profil zeigt dir, für wie hoch wir das Corona-bedingte Risiko für das Unternehmen einschätzen und wie hoch die auf der anderen Seite, die sich hieraus ergebenden Chancen sind. Foto: Aktienfinder.net Kostenlose Aktienanalysen Die Lagebeschreibung schildert die Lage des Unternehmens kurz und knapp. In unseren kostenlosen Aktienanalysen erfährst du darüber hinaus alles Wesentliche über das Geschäftsmodell eines Unternehmens sowie dessen Aktie – insbesondere ob die Dividende sicher und Aktie momentan eher günstig oder teuer bewertet ist. Unsere kostenlosen Aktienanalysen sind direkt im Corona-Crash-Radar verlinkt. Foto: Aktienfinder.net Für die meisten Aktienanalysen haben wir parallel Videos auf dem Aktienfinder YouTube-Kanal mit über 30.000 Abonnenten gedreht. Auch diese Videos sind kostenlos. Auf unserem Blog und unserem YouTube-Kanal veröffentlichen wir jede Woche weitere Aktienanalysen. Falls du eine Analyse vermisst oder noch weitere Analysen zu einem Unternehmen suchst, schaue dir unser Verzeichnis kostenloser Aktienanalysen aus der Finanzcommunity an. 50 Autoren haben hier bereits über 1.200 frei zugängliche Aktienanalysen für dich hinterlegt. Fazit: Steigende Kurse und Dividenden Corona zum Trotz Das Corona-Crash-Radar gibt dir eine schnelle Übersicht zur aktuellen Lage für fast 200 der beliebtesten Aktien, die du im beliebtesten Aktienfinder Deutschlands weiter auf Herz und Nieren prüfen kannst. Zahlreichen kostenlose Aktienanalysen von uns und der Finanz-Community runden das Angebot ab und helfen dir und deinem Depot, auch trotz Corona weiterhin von steigenden Kursen und Dividenden zur profitieren. Corona-Crash-Radar. Über den folgenden Link kommst du zum The post Das Corona-Crash-Radar – Gewinner- und Verlierer-Aktien appeared first on Aktienfinder.Net blog.



