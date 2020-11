Die Randlage als wichtige Speiche eines neuen Systems

Von Peyvand Jafari, Geschäftsführender Gesellschafter, CREO Group

"Homeoffice first!" und das Büro nur noch als Ergänzung - das liegt im Trend. Der Filehosting-Dienst Dropbox ist ein aktuelles Beispiel dafür: Die Mitarbeiter an allen Standorten weltweit sollen dauerhaft von zu Hause arbeiten. Für die physische Zusammenarbeit und das Teambuilding werden lokal vor Ort nur noch sogenannte Dropbox-Studios eingerichtet, in Deutschland demnach in Hamburg und München. Das neue Konzept aus Homeoffice als Hauptarbeitsort und dem Büro als Treffpunkt soll bis einschließlich Juni 2021 getestet werden. Deutsche Unternehmen diskutieren derzeit ähnliche Modelle, vor allem das "Hub and Spoke"-System.

Speichenradmodell der Zukunft?

Dieses kann einem Speichenrad ähneln: Die Speichen werden gebildet aus den Homeoffice-Standorten sowie aus kleinen, flexiblen Satellitenbüros in der Nähe des Wohnorts - oder auch aus Coworking-Spaces, umgebauten Hotellobbys, vielleicht auch dem Café um die Ecke. Die Speichen sind dabei virtuell mit dem Hauptsitz verbunden. Viele Unternehmen argumentieren, dass sie so Pendelzeiten ins Zentrum reduzieren wollen. Zudem hat die Pandemie gezeigt, dass viele Menschen zu Hause schlicht produktiver arbeiten. Dieser Punkt war auch für Dropbox ausschlaggebend: Neun von zehn Dropbox-Mitarbeitern haben dies in einer internen Umfrage angegeben.