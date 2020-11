Micron Technologies arbeitet annähernd im Vollbetrieb, um in Kanada gefertigte medizinische Gesichtsmasken für die zweite COVID-19-Welle bereitzustellen

Vancouver, British Columbia, 19. November 2020 - Micron Waste Technologies Inc. („Micron“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“) über folgende Neuigkeiten informiert hat:

Zweite COVID-19-Welle

Die zweite COVID-19-Welle hat weltweit zu mehr als 55 Millionen COVID-19-Neuerkrankungen geführt. Davon entfallen mehr als 11 Millionen Fälle auf die Vereinigten Staaten und über 300.000 Fälle auf Kanada. Mit dem kontinuierlichen Anstieg der COVID-19-Neuerkrankungen haben zahlreiche Regierungen einen weiteren Lockdown verhängt und das Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Raum angeordnet. In fünfunddreißig US-Bundesstaaten - sowie im District of Columbia und Puerto Rico - ist das Tragen von Gesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit nun verpflichtend. In Kanada haben einige Provinzen ähnliche Vorschriften eingeführt.

Weitere Anweisungen des Chief Public Health Officer Kanadas

Am 15. November 2020 wandte sich Theresa Tam, Chief Public Health Officer von Kanada, mit folgender Stellungnahme an die Öffentlichkeit:

„In Kanada braucht es ein kollektives Engagement, um die Maßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen bis zum Ende der Pandemie zu unterstützen und aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen auszugleichen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir im Kampf gegen COVID-19 wieder die Führung übernehmen. Wir alle müssen unsere engen Kontakte so gut es geht reduzieren und die wesentlichen Praktiken des öffentlichen Gesundheitswesens mit Konsequenz und Genauigkeit umsetzen: Bleiben Sie zuhause bzw. in Selbstisolation; wenn Sie Symptome bei sich bemerken, halten Sie körperlichen Abstand zu anderen; tragen Sie eine Gesichtsmaske, wo dies erforderlich ist; und achten sie auf häufiges Händewaschen, Hustenhygiene und saubere Oberflächen.”

Micron Technologies arbeitet annähernd im Vollbetrieb

Micron Technologies stellt derzeit in der unternehmenseigenen Betriebsanlage in Delta (British Columbia) ASTM-Level-3-Gesichtsmasken her. Um die entsprechenden Endverbraucher, die Regierungen sowohl in den Kommunen als auch in den Provinzen, mit Gesichtsmasken zu beliefern, ist Micron Technologies in seiner Anlage derzeit knapp an der Vollauslastung. Micron Technologies arbeitet in seiner Produktion derzeit im Zwei-Schicht-Betrieb und wird in den kommenden Wochen auch noch eine dritte Schicht einführen, um die Nachfrage nach Gesichtsmasken decken zu können.