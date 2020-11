Hannover (ots) - Während die Corona Krise in vielen Bereichen der

Immobilienbranche für einen merklichen Rückgang in Sachen Nachfrage und Preis

gesorgt hat, geht laut aktueller Quartalszahlen die Wohnungswirtschaft als

einziger Gewinner aus der Situation hervor. Auch die DEGAG

(https://unternehmen.focus.de/degag-quartiersentwicklung.html) Deutsche

Grundbesitz AG, die in ganz Deutschland Wohnanlagen und Quartiere besitzt, hat

diesen Trend festgestellt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Krise

verändert die Ansprüche, die Menschen an ihre Wohnung stellen.



Der Immobilienmarkt in der Krise - warum die Wohnungswirtschaft gewinnt, während

andere Bereiche es schwer haben





Einzelhandels-, Büro- und Logistik-Immobilien und Hotels - sie alle haben dieAuswirkungen der Krise in den letzten Monaten stark zu spüren bekommen. DiePreise fallen, Objekte bleiben leer und die Nachfrage sinkt. Kein Wunder, dennin der Corona-Zeit sind Reisen eingeschränkt, Einkäufe werden lieber onlineerledigt und dank Home-Office sparen viele Unternehmen jetzt große Büroflächenein. Wie und wann sich diese Teile des Immobilienmarktes erholen und die Preisesich normalisieren werden, ist aktuell noch nicht abzusehen.Wirft man einen Blick auf den Wohnimmobilienmarkt, könnte man fast vergessen,dass es überhaupt eine Krise gibt. Nicht nur hat der zunächst befürchtetePreiseinbruch gar nicht stattgefunden, vielmehr konnte der Markt ein gesundesWachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Aber woran liegt das?Neue Anforderungen an das eigene Zuhause prägen den Wohnimmobilienmarkt - werhier schon jetzt gut aufgestellt ist, profitiertDass die Nachfrage nach neuen Wohnungen auch in der Corona Krise nicht abreißt,hat mehrere Gründe. Zum einen konnten durch Hilfspakete, Kurzarbeit und andereMaßnahmen viele Arbeitsplätze gerettet werden und Deutschland ist weniger voneiner krisenbedingten Arbeitslosigkeit betroffen, als andere Länder. Zum anderenverändern sich mit Lockdowns und Kontaktsperren auch die Anforderungen, dieMenschen jetzt an ihre Wohnung stellen. Besonders die Lage spielt weniger eineRolle als zuvor. Online Shopping, Home-Office und Social Media ermöglichen es,von überall aus am Leben teilzunehmen. So kann es sich für Mieter durchauslohnen, aus einer kleinen und in der Regel teuren City-Wohnung in einen Vorortzu ziehen, wo deutlich günstigere und dabei oft auch größte Wohnungen zurVerfügung stehen.Über die DEGAGAls eines der führenden eigentümergeführten Wohnungsunternehmen Deutschlandsliegt das Kerngeschäft der DEGAG(https://firmen.n-tv.de/degag-quartier-investition.html) Unternehmensgruppe inder Vermietung des eigenen, langfristig gehaltenen Immobilienvermögens sowie imErwerb und der Entwicklung neuer Immobilien für die langfristigewohnwirtschaftliche Bestandshaltung.Diese Bewegung aus den Innenstädten in den bezahlbaren Wohnraum der Randbezirkeist in der Krise verstärkt worden - und Unternehmen wie die DEGAG DeutscheGrundbesitz AG (https://unternehmen.focus.de/degag-quartiersentwicklung.html)profitieren mit ihrem schon lange bestehenden Angebot. Das Konzept der DEGAG(https://unternehmen.handelsblatt.com/degag-revitalisierung.html) war es immer,Wohnquartiere und Anlagen durch gezielte Investitionen zu revitalisieren, um sobezahlbaren und dabei hochwertigen Wohnraum in Vororten und Randbezirken zuerhalten.