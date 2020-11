In der letzten charttechnischen Besprechung zu Siltonic vom 09. November 2020: „Siltronic: Biden-Rallye gestartet?!“ wurde auf ein unmittelbares Kaufsignal hingewiesen, das auch in seiner favorisierten Form eintrat. Bislang konnte die Aktie sich vom einstigen Widerstandsniveau um 87,85 Euro deutlich lösen und an die Julihochs zurückkehren. Weitere Kursgewinne sind in der laufenden Rallye möglich, allerdings sollte auch eine nicht unerhebliche Stoppanpassung erfolgen, damit bei potenziellen Rücksetzern die laufenden Positionen nicht ins Leere laufen. Bullisch bleibt das Chartbild ohnehin zu bewerten, Siltronic könnte hierbei insbesondere von der neuen US-Energiepolitik unter Biden profitieren.

Intakte Rallye

Gelingt es demnächst das Widerstandsband um 95,00 Euro zu überwinden, dürften die Junihochs bei 101,35 Euro in den unmittelbaren Fokus der Aktionäre rücken, darüber sogar die Jahreshochs aus Februar bei 109,10 Euro. Dabei kann auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9WP1 weiterhin gesetzt werden, die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Strategieumsetzung beträgt noch runde 100 Prozent. Bestehende Long-Positionen können nun mit einer Anhebung auf mindestens 87,50 beziehungsweise knapp unter 90,00 Euro enger abgesichert werden. Ein Rückfall unter 87,80 Euro würde dagegen für einen zeitnahen Test der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 82,39 und 84,92 Euro sprechen. Alles darunter könnte den kürzlich vollzogen Ausbruch als krasses Fehlsignal entpuppen.