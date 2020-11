Neue Photovoltaikanlage für SKODA AUTO Service-Zentrum in Kosmonosy (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - Strombedarf des SKODA AUTO Trainings- und Service-Zentrums

zu fast 25 Prozent durch klimaneutral gewonnene Energie gedeckt



- Energie wird gespeichert und ist jederzeit abrufbar; Anlage hat 441

Kilowatt-Peak (kWp) Nennleistung





SKODA AUTO hat in Zusammenarbeit mit CEZ Solární, einem Tochterunternehmen desPrager Energiedienstleisters CEZ ESCO, und dem Energieversorger SKO-ENERGOSolarpaneele auf den Dächern seines Service-Zentrums in Kosmonosy installiert.Die Paneele auf dem Gebäudekomplex unweit vom Stammsitz des Unternehmens inMladá Boleslav erstrecken sich insgesamt über eine Fläche von mehr als 2.200Quadratmetern und liefern pro Jahr mehr als 450 MWh nachhaltig gewonneneEnergie. Damit deckt der Automobilhersteller fast 25 Prozent seines Strombedarfsin Kosmonosy über die neuen Photovoltaikmodule. Auch diese Maßnahme istBestandteil der Green Future-Strategie, unter deren Dach SKODA AUTO seineUmweltaktivitäten bündelt.In Zusammenarbeit mit CEZ Solární, einem Tochterunternehmen des PragerEnergiedienstleisters CEZ ESCO, hat SKODA AUTO an fünf Gebäuden seinesService-Zentrums in Kosmonosy neue Solarpaneele installiert. Darüber hinausnutzt das Unternehmen auch die Photovoltaikmodule des neu gebautenSolar-Carports zur Stromgewinnung. Die gesamte Anlage erstreckt sich insgesamtüber eine Fläche von über 2.200 Quadratmetern, die Nennleistung liegt bei 441Kilowatt-Peak (kWp). Pro Jahr beläuft sich die Menge der dadurch nachhaltiggewonnenen Energie auf mehr als 450 MWh. Betreiber der Anlage ist derEnergiedienstleister SKO-ENERGO, der auch die Umsetzung des Projekts inberatender Funktion begleitet hat.Stanislav Pekar, Leiter After Sales bei SKODA AUTO, erläutert: "Mit der neuenPhotovoltaikanlage decken wir den Strombedarf unseres SKODA AUTO Trainings- undService-Zentrums in Kosmonosy zu einem Viertel durch klimaneutral gewonneneEnergie. Die Sonnenenergie kann in Batterien mit einer Kapazität von 570 KWhzwischengespeichert werden und lässt sich so jederzeit abrufen, unter anderemzum Aufladen batterieelektrischer Fahrzeuge."Vlastimil Vyskocáni, Verkaufsleiter von CEZ ESCO, ergänzt: "Unternehmen setzenglobal und europaweit immer stärker darauf, nachhaltig erzeugte Energie selbstzu produzieren - eine Entwicklung, die sich auch in Tschechien immer mehrdurchsetzt. Innovative Unternehmen wie SKODA AUTO richten ihren Blick zunehmendauf CO2-neutrale Lösungen. Dabei garantiert eine eigene Photovoltaikanlage, dassdas Unternehmen tatsächlich nachhaltig gewonnenen Strom nutzt. Für dieEinrichtung einer solchen Photovoltaikanlage eignet sich unabhängig von derHimmelsrichtung im Grunde jedes Dach."Neben den Photovoltaikmodulen und den Speicherbatterien gehören zu der neuenSolaranlage auch Blitzableiter, ein Feuerwarnsystem, die entsprechendeVerkabelung sowie Niedrigvolt-Geräte und ein Notstromspeicher für dasDatennetzwerk von SKODA AUTO. Die Investitionen in die Anlage belaufen sichinsgesamt auf rund 30 Millionen Tschechische Kronen (ungefähr 1,1 MillionenEuro). Diesen Betrag deckt der Automobilhersteller zu 60 Prozent durch Zuschüsseder Europäischen Union sowie des OPPIK-Programms, mit dem das tschechischeMinisterium für Industrie und Handel Innovationen unterstützt, welche dieWettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Tschechien fördern.Auch an anderer Stelle setzt der Automobilhersteller auf Photovoltaik: SeitNovember 2019 betreibt SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited im Werk Puneeine der größten Solar-Dachanlagen Indiens(http://www.skoda-media.de/press/detail/3318/) . Seine Umweltaktivitäten bündeltSKODA AUTO unter dem Dach der GreenFuture-Strategie, die sich in dreiTeilbereiche gliedert: GreenProduct fokussiert auf die Entwicklungenergieeffizienter Antriebe und die Verwendung wiederverwertbarer Materialien inden Fahrzeugen. Mit den Maßnahmen im Bereich GreenRetail fördert SKODA AUTO dasumweltschonende Wirtschaften seiner Händlerbetriebe und Werkstätten.GreenFactory umfasst alle Aktivitäten, die eine ressourcenschonende Produktionermöglichen. Einen Überblick über seine aktuellen Projekte und Aktivitäten imBereich Nachhaltigkeit gibt SKODA AUTO in seinem zweijährlich erscheinendenSustainability Report.