Visa erweitert Fast-Track-Programm, um der nächsten Generation von Fintechs den Wiederaufbau der Weltwirtschaft zu ermöglichen

1. Ein reichhaltiges Partner-Toolkit, mit dem Fintechs ihr Wachstum beschleunigen und ihre Kunden besser bedienen können.

2. Ein Zertifizierungsprogramm namens „Visa Ready for Fintech Enablers“, das es Fintechs erleichtert, schnell mit zertifizierten1 Partnern für die digitale Ausgabe und andere wichtige Dienstleistungen in Verbindung zu treten.

Führende Fintech-Unternehmen auf der ganzen Welt entscheiden sich zunehmend für die Zusammenarbeit mit Visa in Schlüsselkategorien wie digitale Wallets, digitales Banking, ‚Buy Now, Pay Later‘ (Jetzt kaufen, später bezahlen), B2B-Zahlungen, grenzüberschreitende Überweisungen, Rechnungszahlungen, Zahlungsinfrastruktur und Zahlungen von Person zu Person. Jüngste Beispiele für die Zusammenarbeit von Fintechs mit Visa sind unter anderem Affirm, BillGO, Finix, Gojek, PayPal, Rappi, Stripe, Varo Bank und Venmo.

Mit der Ausweitung des branchenführenden Fast-Track-Programms von Visa sind die Fintechs mit den Tools ausgestattet, um Kategoriesieger zu werden. Die Teilnahme am Fast-Track-Programm ist im Vergleich zum Vorjahr um 360 % gestiegen, und Visa hat Hunderte von Fintechs2 willkommen geheißen, die sich aktiv an dem Programm beteiligen.

„Es ist spannend zu sehen, wie die Fintech-Partner unsere Programme und unser Netzwerk nutzen, um Finanzdienstleistungen zu digitalisieren und das Leben der Verbraucher und Unternehmen, die sie berühren, zu verbessern“, sagte Terry Angelos, SVP und Global Head of Fintech, Visa. „Durch das Fast-Track-Programm stellen wir den Fintechs ein einfaches Set von Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Produkte zum Leben erwecken können. Die von uns zur Verfügung gestellten Ressourcen wie Online-Lizenzen und Kartendesign haben dazu beigetragen, Fast Track zum führenden Programm für Fintechs zu machen.“

Einführung des Fast-Track-Partner-Toolkits

Visa hat ein Fast-Track-Partner-Toolkit eingeführt, das speziell für Fintech-Partner entwickelt wurde, die sich an dem Programm beteiligen. Das Toolkit wurde geschaffen, um das Wachstum eines Unternehmens zu beschleunigen, und bietet außergewöhnlichen Zugang zu den Visa Experten für Strategie, Marketing, Design, Risikomanagement und mehr. Mithilfe des Toolkits können Partner Bildungsressourcen wie z. B. Bootcamps für Zahlungen nutzen, um die Branchenkenntnisse eines Unternehmens zu verbessern, wichtige strategische Ressourcen zur Erstellung maßgeschneiderter Benchmarking-Studien anzapfen und die Online-Tools von Visa für das Kartendesign nutzen, um eine Karte schnell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Mit Visa Ready die Reise der digitalen Ausgabe antreiben

Die Visa Ready-Zertifizierung für „Fintech Enablers“ soll Technologieunternehmen dabei helfen, Zahlungslösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die den globalen Visa Standards für Sicherheit und Funktionalität entsprechen. Diese Unternehmen wiederum unterstützen Fintechs auf der ganzen Welt bei der Entwicklung ihrer eigenen Produkte, indem sie ihnen die Lösungen und das Fachwissen zur Verfügung stellen, die sie für die Inbetriebnahme benötigen.

Mit Visa Ready for Fintech Enablers, das heute erhältlich ist, wird ein zertifiziertes Ökosystem von Partnern aufgebaut, die Experten für die Fähigkeiten sind, die Fintechs benötigen, um Produkte effektiv im Visa Netzwerk einzuführen und zu betreiben. Kürzlich wurden im Rahmen des Visa Ready-Programms neue Partner aus der ganzen Welt aufgenommen – von Sao Paulo bis Singapur. Zu den neuen zertifizierten Bearbeitungspartnern gehören BPC Radar Payments (Global), Conductor (LAC), FIS (Global), Global Processing Services (GPS) (Global), i2c (Global), Marqeta (Global) und NovoPayment (LAC, NA). In ähnlicher Weise hat Visa BIN-Sponsoren auf der ganzen Welt zertifiziert, die Programme für Fintechs unterstützen, darunter Dock (LAC), Nium (APAC, EU), Railsbank (APAC, EU) und Sutton Bank (NA).

Fast-Track-Erfahrungen

Zu den Hunderten von globalen Unternehmen, die jetzt Teil des Programms sind, gehören einige der jüngsten Innovatoren, die sich Fast Track angeschlossen haben:

Digitale Wallets: In Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Careem Pay, LINE Pay, Nubi, Paga, PalmPay, Razer und Vipps erweitert Visa den Zugang zu digitalen Zahlungen, indem es den sich ändernden Präferenzen der Verbraucher bei der Verwaltung ihres Geldes entgegenkommt – und einige ehemals geschlossene Systeme, die auf bestimmte Regionen oder Funktionalitäten beschränkt waren, in offene Systeme umwandelt, die den Nutzern eine größere Auswahl, Sicherheit und Nützlichkeit bieten.

B2B-Zahlungen: Visa verändert den B2B-Zahlungsverkehr, ein Segment, das Chancen in Höhe von 120 Billionen USD bietet 3 , in seiner Arbeit mit Fast-Track - Mitgliedern in allen Teilen der Welt, einschließlich: Airwallex, Checkbook.io, GMO-Payment Gateway, Konfio und Payhawk.

Visa verändert den B2B-Zahlungsverkehr, ein Segment, das Chancen in Höhe von 120 Billionen USD bietet , in seiner Arbeit mit Fast-Track Mitgliedern in allen Teilen der Welt, einschließlich: Airwallex, Checkbook.io, GMO-Payment Gateway, Konfio und Payhawk. Fortschritt der digitalen Währung: Visa arbeitet eng mit Unternehmen wie BlockFi, Crypto.com, eToro Money, Fold, Ternio.io, Zap und ZenGo zusammen, um digitale Währungen mit seinem bestehenden Netzwerk von 61 Millionen Händlern zu verbinden.

Visa arbeitet eng mit Unternehmen wie BlockFi, Crypto.com, eToro Money, Fold, Ternio.io, Zap und ZenGo zusammen, um digitale Währungen mit seinem bestehenden Netzwerk von 61 Millionen Händlern zu verbinden. Neue Enablement-Partner: Fast Track wird ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit Enablement-Partnern, die den Fintechs den Grundstein für den Aufbau ihrer Produkte legen. Wie heute bekannt gegeben wurde, werden Galileo, i2c und Peoples Trust Teil von Fast Track in Kanada und schließen sich damit einer Klasse von über 25 Enablement-Partnern auf der ganzen Welt an. Von Lateinamerika und der Karibik aus hat Visa neue Partner wie Cacao, die BIN-Sponsoring, Emittentenbearbeitung und Programmmanagement anbieten.

Kommentare von Partnern:

„Die digital versierten Unternehmen und Verbraucher von heute erwarten eine moderne und zentralisierte Erfahrung bei der Verwaltung und Bezahlung von Rechnungen – ein Prozess, der in der Vergangenheit durch ineffiziente Systemen blockiert war“, sagte Mike Pinto, EVP Enterprise Alliances & Product, BillGO. „Wenn es um die Bezahlung von Rechnungen geht, erwartet jeder sofortige Zahlungen, und mit Visa bauen wir unsere Fähigkeit, reibungslose Rechnungsbezahlung in Echtzeit anzubieten, weiter aus.“

„Die Mission hinter CapWay war schon immer, mehr finanzielle Möglichkeiten, Zugang und Bildung zu bieten, insbesondere für diejenigen, die vom traditionellen Bankensystem unterversorgt und übersehen wurden“, sagte Sheena Allen, CEO, CapWay. „Wir wussten, dass Visa der richtige Partner für unser Team war, und zwar aus Gründen, die nichts mit der Tatsache zu tun haben, dass sie die Technologie und die Zahlungsfähigkeiten zur Verfügung stellen. Noch wichtiger ist, dass wir dasselbe Engagement für soziale Auswirkungen teilen, das die Grundlage für unsere tägliche Arbeit bei CapWay bildet, und sie haben uns bei unserer Arbeit zur Bereitstellung einer Lösung voll unterstützt, da wir in eine überwiegend bargeldlose Wirtschaft eintreten.“

„Die Teilnahme an Programmen wie Fast Track und Visa Ready hat es uns ermöglicht, mit neuen Unternehmen im Ökosystem in Kontakt zu treten und ihnen zu helfen, ihre Produktvisionen ohne Kompromisse zu verwirklichen“, sagte Amir Wain, CEO und Founder von i2c. „Es ist klar, dass diese Programme entwickelt wurden, um den spezifischen Bedürfnissen der großen und kleinen Fintechs von heute gerecht zu werden, und sie werden jedem im Ökosystem helfen, mit den Tools und Partnern zu gedeihen, die benötigt werden, um so schnell und einfach wie möglich auf den Markt zu kommen.“

„Es ist für unsere Mission, Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt Zugang zu einfachen, sicheren und zuverlässigen digitalen Zahlungen zu bieten, von entscheidender Bedeutung, jedem die Wahl zu geben, wie und wo er bezahlt“, sagte Jim Magats, SVP Omni Payments, PayPal. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Visa, um die Zukunft digitaler Zahlungen voranzutreiben und noch mehr Kunden einen schnelleren Zugang zu ihren Geldern zu ermöglichen.“

„2021 wird ein Jahr sein, in dem Rappi noch mehr Möglichkeiten für Kuriere (Rappitenderos), Restaurantpartner und kleine Unternehmen schafft. Vor uns liegen viele Herausforderungen, aber durch Zusammenarbeit, Unternehmertum und Technologie werden wir sie meistern und Fortschritte in unserer Region schaffen“, sagte Simon Borrero, CEO und Co-Founder von Rappi. „Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie Visa war für uns der Schlüssel zur Schaffung neuer Möglichkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen für unsere Partner und Nutzer. Die Visa Technologie ist eine der anerkanntesten der Welt, und wir sind stolz darauf, ihre Unterstützung als vertrauenswürdige Marke in den Märkten zu haben, in denen wir unsere digitale Wallet haben, da dies nur der erste Schritt zur Anhebung des Standards der Finanzdienstleistungen in Lateinamerika und der Karibik ist.“

„Dies ist eine schwierige Zeit für Millionen von Verbrauchern und ihre Gemeinden“, sagte Colin Walsh, CEO der Varo Bank. „Wir sind stolz darauf, mit Partnern wie Visa zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden schnellen und sicheren Zugang zu ihrem Geld und sicherere Zahlungsoptionen wie Tap-to-Pay und mobile Wallets haben, sowie ein gemeinsames Engagement für Innovationen, die die Zukunft des Bankwesens bestimmen werden.“

„Heute ist die Möglichkeit, digital zu bezahlen, nicht mehr nur eine Bequemlichkeit, sondern eine Notwendigkeit, und da Vipps mit 3,8 Millionen Nutzern die führende digitale Brieftasche in Norwegen ist, ist es uns sehr wichtig, sicherzustellen, dass die Bürger auf Knopfdruck Geld senden, bezahlen und empfangen können“, sagte Rune Garborg, CEO von Vipps. „Mit Visa ermöglichen wir den ausstellenden Banken, ihren Kunden in Europa und darüber hinaus intelligentere und vereinfachte digitale Zahlungsdienste anzubieten. Zusammen mit Visa sind wir in der Lage, unser gemeinsames Know-how und unsere Erfahrung zu nutzen, um Verbrauchern und Unternehmen Zugang zu sicherem, digitalem Handel zu verschaffen, unabhängig davon, wo sie leben oder welches mobile Gerät sie besitzen.“

Weitere Informationen zu den Visa Programmen und Ressourcen, die für die Fintech-Community entwickelt wurden, finden Sie hier.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jeden, überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Über Visa, visa.com/blog und @VisaNews.

1 Partner von Visa Ready werden auf der Grundlage einer Reihe von Kriterien geprüft und zertifiziert, zu denen unter anderem die Fähigkeit zur Unterstützung der digitalen Ausstellung, die Fähigkeit zur Unterstützung einer mandantenfähigen Architektur und die Fähigkeit zum Risikomanagement gehören.

2 Visa Fast Track Global Data, September 2020

3 Visa Q4 2020 Transkript der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis

3 Visa Q4 2020 Transkript der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis

