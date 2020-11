RYU Apparel Inc. geht mit Afterpay Partnerschaft hinsichtlich Einführung flexibler Zahlungsmethode ein

Vancouver (BC), 19. November 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, kündigt heute seine globale Partnerschaft mit Afterpay (ASX:APT), dem führenden Anbieter von „Buy Now, Pay Later“-Zahlungen (in etwa.: Kaufen Sie jetzt, bezahlen Sie später), an.

Afterpay arbeitet mit führenden Mode-, Beauty- und Lifestyle-Einzelhändlern zusammen, damit Kunden die Flexibilität haben, ihr eigenes Geld auszugeben, indem sie in Raten zahlen, und RYU zählt nun zu diesen Partnern. Die Kunden von RYU können an der Kasse Afterpay auswählen, um ihre Waren jetzt zu kaufen und erst später zu bezahlen. Der Zahlungsservice kann für den Kauf von Artikeln aus dem gesamten Produktangebot von RYU verwendet werden, einschließlich seiner neuen Ethos-Kollektion, die mehrere Hoodies, Pullover mit Rundhalsausschnitt, Bomberjacken und andere Herbstkleidungsstücke für Männer und Frauen in verschiedenen Farben beinhaltet.

Das Ladenverzeichnis von Afterpay verzeichnet im Schnitt 19 Millionen Weiterempfehlungen pro Monat an seine Handelspartner, wodurch die Konversionsraten der Kunden um mehr als 20 % und der durchschnittliche Bestellwert um mehr als 25 % im Vergleich zu allen anderen Zahlungsmethoden steigen.[ii]

„Anknüpfend an unsere Einführung in Kanada zu Beginn des Jahres freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit dem in Vancouver ansässigen Unternehmen RYU, um Afterpay den nordamerikanischen Kunden näher zu bringen“, meint Melissa Davis, Leiterin, Nordamerika von Afterpay. „Die Marke hat sich durch die Leistungsfähigkeit und Qualität ihrer Produkte einen guten Ruf erworben und wir schätzen ihre verstärkten Bemühungen, ihre Bekleidungslinien vor Ort herzustellen. Wir freuen uns darauf, RYU beim Ausbau seines Kundenstamms in Nordamerika und auf der ganzen Welt zu unterstützen.“