Triodos IM, GLS Bank und UmweltBank erwerben gemeinsam 78 % der Opportunity Bank Serbia von Opportunity International (FOTO)

Nürnberg / Chicago (ots) - Das Konsortium aus den drei nachhaltigen europäischen

Finanzinstituten hat den Kauf von 78 % der Opportunity Bank Serbia (OBS) von

Opportunity International und seinem Investmentvehikel, Opportunity

Transformation Investments, finalisiert.



Dem von der niederländischen Triodos Investment Management, durch den Triodos

Microfinance Fund und den Triodos Fair Share Fund, geführten Konsortium gehören

ebenfalls die GLS Bank und die UmweltBank aus Deutschland an. Die drei neuen

Investoren werden wie der bisherige Eigentümer, Opportunity International,

jeweils ähnliche Beteiligungshöhen an der OBS halten. Die vier Aktionäre werden

jeweils einen Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft haben, dem auch unabhängige

Mitglieder angehören.





Hervorzuheben ist, dass alle vier Aktionäre Mitglieder der Global Alliance forBanking on Values (GABV) sind, einem unabhängigen Netzwerk von Banken, die mitihrem Geschäftsmodell zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologischnachhaltigen Entwicklung beitragen.Randy Kurz, CAO von Opportunity International, kommentiert: "Diese Partnerschaftmarkiert den Beginn einer spannenden neuen Ära für die OBS, die sich in Serbienbereits als wichtiges Finanzinstitut etabliert hat. Sie hilft Familien -besonders denen mit landwirtschaftlichen Betrieben oder kleinen Unternehmen -dabei ihr Einkommen zu steigern und ihre Lebensgrundlagen zu verbessern."Vladimir Vukotic, CEO der OBS, erklärt: "Seit unserer Gründung im Jahr 2002konzentrieren wir uns darauf, Finanzdienstleistungen für Menschen anzubieten,die davon bisher nahezu ausgeschlossen waren. Die OBS hat durch die Finanzierungvon Landwirten und kleineren Unternehmern in Serbien beträchtliche Marktanteilegewonnen und erzielt dabei gleichzeitig finanzielle Erträge, die zu den höchstenaller serbischen Banken gehören. Besonders stolz macht uns die Tatsache, dass 45Prozent unserer neuen Kreditkunden durch uns erstmalig Kunde bei einer Bankwerden und 75 Prozent unserer Kreditkunden aus unterversorgten ländlichenGebieten Serbiens stammen." Wir freuen uns, dass Triodos Investment Management,die GLS Bank und die UmweltBank uns zukünftig dabei unterstützen, unserensozialen Impact zu steigern, die OBS weiter stärken und uns bei der Entwicklunggrüner Finanzierungsprogramme helfen werden."Jacco Minnaar, Vorsitzender des Vorstands von Triodos Investment Management,äußert sich wie folgt: "Dies ist eine richtungsweisende Investition da es dieerste gemeinsame Beteiligung von Mitgliedern der Global Alliance for Banking onValues an einer weiteren Mitgliedsbank ist. Wir freuen uns, dieses Konsortium