Fireblocks schließt Serie B Finanzierung über $30 Millionen unter Führung von Paradigm ab

Fred Ehrsam wird Mitglied des Board of Directors von Fireblocks; das Unternehmen will seine Präsenz in wichtigen globalen Märkten aggressiv ausbauen

NEW YORK, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) gab heute bekannt, dass es 30 Millionen Dollar Finanzierung aus der Serie B aufgebracht hat und bringt seine gesamte Serie-B-Finanzierung auf 46 Millionen Dollar. Diese Finanzierungsrunde wurde von Paradigm (https://www.paradigm.xyz) geleitet unter Beteiligung bestehender Investoren Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG), und Cedar Hill Capital. Zeitgleich mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird Fred Ehrsam in das Board of Directors von Fireblocks aufgenommen. Ehrsam ist Mitgründer und Managing Partner bei Paradigm und Mitgründer von Coinbase.