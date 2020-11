Unabhängige Forschungsfirma stuft Workfront als führend im Bereich der Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit ein

--Unternehmen erreicht Spitzenplatz in der Kategorie „Aktuelle Angebote"; Bericht nennt Fähigkeiten von Unternehmen als Stärke

SILICON SLOPES, Utah, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Workfront , die Arbeitsmanagement-Anwendungsplattform für Unternehmen, wurde von der unabhängigen Forschungsfirma Forrester in ihrem neuen Bericht The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools, Q4 2020 (Werkzeuge zum Management der Zusammenarbeit) als führend bezeichnet. Workfront ist der führende Anbieter in der Kategorie „Aktuelle Angebote", und der Bericht bezeichnete die Unternehmensfähigkeiten von Workfront als eine Stärke.