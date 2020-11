Bacardi erwirbt bahnbrechendes Unternehmen für vordosierte Cocktails

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Familienbesitz, gab heute bekannt, dass es 100 % der Anteile am Premium-Hersteller für handgemachte und vordosierte Cocktails TAILS erworben hat. Die Ankündigung folgt der erfolgreichen Beziehung, die die beiden Unternehmen seit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an TAILS durch Bacardi im Jahr 2018 pflegen.

Seit seiner Gründung vor 10 Jahren in London hat TAILS Pionierarbeit geleistet, um in Bars, Restaurants und im gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der Veranstaltungsbranche problemlos hochwertige Cocktails zu servieren. TAILS-Cocktails werden unter Verwendung des Bacardi-Portfolios an Premium-Marken hergestellt und dann vorportioniert in Flaschen oder vom Fass abgefüllt, sodass alle Barkeeper, wo immer sie sich befinden, einfach, schnell, konsistent und maßstabsgetreu großartig schmeckende Cocktails servieren können.

„Unsere Mission bei TAILS war es schon immer, den Menschen hochwertige Cocktails zugänglicher zu machen, sei es in ihrer örtlichen Kneipe oder bei einem Musikfestival“, sagt Nick Wall, Founder von TAILS. „Ich weiß, dass Bacardi genauso an diese Mission glaubt wie ich, und nicht nur das, sie stellen auch fantastische Qualitätsgetränke her. Das ist der Grund, warum ihre Marken das Herzstück der TAILS-Cocktails sind und warum sie die perfekte Firma sind, um das nächste Kapitel für TAILS zu schreiben.“

„Das Gastgewerbe steht vor außerordentlichen Herausforderungen, aber täuschen Sie sich nicht, unsere Marken werden in Bars hergestellt, und der Horeca-Handel hat für Bacardi weiterhin Priorität“, sagt Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. „Wir bieten Bars und Restaurants unsere ganze Unterstützung an, um ihnen aus dieser Krise herauszuhelfen, einschließlich intelligenter Lösungen, die ihnen helfen, ihr Geschäft und ihren Gewinn zu steigern. TAILS ist ein perfektes Beispiel. TAILS öffnet die Welt der Premium-Cocktails für Bars, die diese Idee sonst nie umsetzen könnten, und gleichzeitig wird es ihnen eine neue Einnahmequelle eröffnen, wenn sie sie am meisten brauchen.“