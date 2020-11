Paris (ots/PRNewswire) - Der vierteljährliche Weltweite Kunstmarkt-Index von

Artprice weist normalerweise saisonale Schwankungen auf und ist seit 2016 -

längerfristig betrachtet - leicht rückläufig. Im Jahre 2020 hat sich der Trend

trotz der Gesundheitskrise ungebrochen und ohne erkennbaren Rückgang

fortgesetzt.



Die neuesten aktualisierten globalen Kunstpreisindizes von Artprice (unterteilt

nach Kategorie, Epoche und Land) sind kostenlos erhältlich unter:

https://imgpublic.artprice.com/pdf/agi.xls?ts=2020-11-17 10:19:15

(https://imgpublic.artprice.com/pdf/agi.xls?ts=2020-11-17%2010:19:15)





Bei Fragen zu Statistiken und personalisierten Studien wenden Sie sich bitte anunser Econometrics Department :https://prndl2-irisxe1.prnewswire.local/ewebeditor/econometrics@artprice.comWir erwarten eine Art latente Preiskorrektur, aber sie wird wahrscheinlich erstnach der Rückkehr zum "normalen" Handel spürbar werden. In Krisenzeitenverzögert der Kunstmarkt sein Angebot, indem er die qualitative Selektivität derangebotenen Lose erhöht, um Enttäuschungen zu vermeiden und das Preisniveau zuhalten. Dieses Jahr wurden die Ausgangssperren verhängt, bevor dieAuktionshäuser reagieren konnten, was zu einem abrupten Erliegen derTransaktionen führte und folglich die Erholung verlangsamte." Der Kunstmarkt hat seine eigenen Abwehrmechanismen ", erklärt Thierry Ehrmann,Geschäftsführer und Gründer von ArtMarket.com und seiner Abteilung Artprice. "Die tatsächlichen Auswirkungen der Gesundheitskrise auf die Preise werden sicherst nach der Rückkehr des Auktionsmarkts zu einem normalen Handelsvolumen(500.000 bei Auktionen versteigerte Lose pro Jahr) niederschlagen und vor allemdann, wenn private Verkäufe erfolgreich genügend neue Vertriebskanäle etablierthaben, um den Ausfall großer Messen sowie die Schließung zahlreicher Galerienauszugleichen. Vorerst stellen wir erfreut fest, dass der sekundäre Kunstmarktim Hinblick auf die Menge der angebotenen Lose, die technischen Lösungen und diefinanzielle Liquidität über die notwendigen Ressourcen verfügt, um einangemessenes Aktivitätsniveau zu gewährleisten. "Artprice berechnet die globalen Kunstmarkt-Indizes auf der Grundlage vonAuktionsergebnissen. Dieses Marktsegment scheint sich schneller underfolgreicher an den Lockdown angepasst zu haben: Ab Jahresanfang bis EndeOktober schrumpfte der weltweite Auktionsumsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2019lediglich um - 25 %, während die Zahl der verkauften Lose nur um - 16 %zurückging. Den Auktionshäusern ist es daher gelungen, ihre Tätigkeit weitgehendfortzusetzen, was bei vielen Galerien und Kunstmessen nicht der Fall ist.