Umfrage von Rackspace Technology wirft Licht auf die Build-or-Buy-Frage bei Anwendungen

SAN ANTONIO, Nov. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute die Ergebnisse der Umfrage „To Build or To Buy?“ herausgegeben. Diese zeigen, dass sich zwar das Verhältnis zwischen Eigenentwicklung und Kauf bei Anwendungen nicht geändert hat, jedoch die Art und Weise, wie Kunden beurteilen, ob sie selbst entwickeln oder kaufen wollen.



Unternehmen wägen immer wieder die Vor- und Nachteile einer Eigenentwicklung gegenüber einer eingekauften Lösung ab, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen muss. In den letzten zehn Jahren wurde diese Entscheidung stark von der Zugänglichkeit und Einfachheit der einzelnen Ansätze bestimmt. Infolgedessen schwankte die Antwort auf die Build-or-Buy-Frage hin und her, wobei die organisatorischen Präferenzen zu der Methode mit den derzeit am besten zugänglichen Werkzeugen tendierten. Die neueste Umfrage von Rackspace Technology wirft einen genaueren Blick darauf, was die Zukunft des Computing für die Build-or-Buy-Frage bereithält.