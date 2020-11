Temenos in Bericht der Digital Banking-Plattform von Omdia als Marktführer bezeichnet

Temenos (SIX: TEMN), der Anbieter von Bankensoftware, gab heute bekannt, dass Omdia, ein führendes Technologieanalysten- und Consultingunternehmen, Temenos in seinem Bericht „Omdia Universe – Selecting a Digital Banking Platform“ aufgrund der Kombination aus Markteffekt, Lösungsoptionen und Kundenerfahrung als marktführenden Anbieter anerkannt hat. Die digitale Banking-Plattform Temenos Infinity erhielt die Bestnoten für Produkterfahrung und Lösungsinnovation. Laden Sie den Bericht hier herunter

Temenos Infinity, das marktführende SaaS-Omnichannel-Digitalbanking-Produkt, konnte in dem Bericht von Omdia dank seiner allumfassenden Plattform, die für alle Arten von Banken oder geografischen Gebieten angepasst werden kann, in allen Bereichen durchweg gut punkten. Wie Omdia erklärte, lobten die Kunden vor allem die Benutzerfreundlichkeit der Plattform und die Tatsache, dass der geschäftliche Nutzen nach der Implementierung über den Erwartungen lag. Zudem wird in dem Bericht hervorgehoben, dass Temenos eine der stärksten Marktpräsenz aller Anbieter besitzt.