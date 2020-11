RBC belässt ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat ABB nach dem heutigen Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Das Management habe ein realistisches Bild davon gegeben, wo der Industriekonzern gerade stehe, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei nun das Motto Ertragskraft geht vor Wachstum festgeschrieben worden. Auch habe es allgemein sehr viel hilfreiche Details gegeben sowie Erklärungen, wie die Unternehmensziele erreicht werden sollen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 14:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ABB Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de