Liangjiang New Area im westchinesischen Chongqing sucht weltweit Talente - sowohl online als auch offline

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Vom 21. bis 22. November findet in der

Liangjiang New Area im westchinesischen Chongqing die Chongqing Talents

Conference 2020 statt. Zu der Veranstaltung werden hochrangige in- und

ausländische Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Bildung,

Medizin und Gesundheit sowie aus Finanzkreisen erwartet. Mehr als 30.000 in- und

ausländische High-End-Talente, Hochschulabsolventen, Vertreter von Projektteams

und andere Talente werden online zusammenkommen, um Entwicklungspläne zu

diskutieren und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.



Als beständiger Gastgeber und einer der Hauptorganisatoren der Konferenz treibt

die Liangjiang New Area die Öffnung des Landesinneren und den Aufbau der

Smart-City Chongqing voran. Eine Reihe von Innovationsplattformen, wie die

Liangjiang Collaborative Innovation Zone, der Lijia Smart Park, die Yuelai

International Exhibition City und der Liangjiang Digital Economy Industrial

Park, rücken immer mehr ins Rampenlicht. In den ersten drei Quartalen dieses

Jahres stieg der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen des Bezirks

um 6,7 %; seine industrielle Wertschöpfung erhöhte sich um 12,1 %; die

tatsächliche Nutzung ausländischen Kapitals erreichte 2,1 Milliarden US-Dollar,

und der Auftragswert bei der Akquisition von Investitionen überstieg 100

Milliarden Yuan. Auf der ersten Pressekonferenz der Chongqing Talents Conference

2020 sagte Tao Shixiang, stellvertretender Sekretär des KPCh-Ausschusses der

Liangjiang New Area, dass diese Indikatoren zeigen, dass sich das Gebiet zu

einem heiß begehrten Land für globale und nationale Investitionen, zu einem

fruchtbaren Land für Unternehmertum und zu einem glücklichen Land für das Leben

entwickelt.







letzten Jahres einen Leitfaden, um die Kraft der Talente zur Förderung der

erstklassigen Entwicklung des Gebiets zu nutzen. Es wurden vier unterstützende

Grundsatzdokumente zur Förderung und Ausbildung von hochrangigen Talenten,

Bildungstalenten, Gesundheitstalenten und hoch qualifizierten Talenten sowie

zehn damit zusammenhängende Artikel herausgegeben, die ein fundiertes System der

Talentpolitik bilden sollen. Die zehn Artikel haben eine vollständige Abdeckung

der Politik zur Förderung von Talenten von Akademikern und Experten bis hin zu

Handwerkern erreicht. Hochrangige Talente und Projektteams können maximal 30

Millionen Yuan an Subventionen erhalten, erstklassige Wissenschaftler und Teams

können maximal 100 Millionen Yuan erhalten, während herausragende Absolventen

mit einem von den Unternehmen anerkannten Bachelor-Abschluss oder höher

ebenfalls in den Genuss einer Umsiedlungsbeihilfe von 10.000 Yuan kommen können.



Im Mai dieses Jahres wurde die Offline-Plattform des "Liangjiang Yingcai Hub",

eines wichtigen Trägers zur Förderung von Talenten, Innovation und

Unternehmertum in der New Area, offiziell in Betrieb genommen. Die Plattform

wird von der Regierung geführt, an ihr sind Unternehmen beteiligt und sie wird

gemeinsam betrieben. Sie integriert Dienstleistungen aus einer Hand, die

Einführung und Ausbildung von Talenten sowie die Förderung von Innovation und

Unternehmertum, so dass Talente einen unkomplizierten Zugang zur Bearbeitung von

Angelegenheiten erhalten, Förderung suchen und auf Probleme hinweisen können.



In den nächsten zwei Jahren wird die Nachfrage nach Talenten in

Schlüsselindustrien wie der Automobilindustrie, der elektronischen Information,

der High-End-Ausrüstung und der Biomedizin in der Liangjiang New Area mehr als

90.000 betragen. Auf der Pressekonferenz sagte Tao, dass die Liangjiang New Area

mehr denn je nach Talenten sucht, um ein offenes Portal im Landesinneren und die

Smart-City Chongqing aufzubauen. Das Gebiet wird auch weiterhin eine magnetische

Anziehungskraft haben und Talente aus der ganzen Welt anzuziehen, die ihre

Kenntnisse in Liangjiang bündeln werden, um eine glänzende Zukunft zu teilen.



Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.liangjiang.gov.cn/ .



