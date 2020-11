Shutterstock bringt neue kreative Erweiterung auf den Markt - Shutterstock Studios(TM)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

New York (ots/PRNewswire) - Das neue End-to-End-Angebot an kundenspezifischenkreativen Produkten bietet datengesteuerte Inhaltsstrategien und umfassendeProduktionsdienstleistungen, um das Storytelling von Marken zu lokalisieren undzu verstärkenShutterstock, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2987097-1&h=4050840940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2987097-1%26h%3D2941654009%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3DShutterstock%252C%2BInc.&a=Shutterstock%2C+Inc.) (NYSE: SSTK), gab heute den offiziellen Startder mit Spannung erwarteten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2987097-1&h=1135655020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2987097-1%26h%3D2788940177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fbusiness%252Fstudios%26a%3DShutterstock%2BStudios&a=Shutterstock-Studios zusammen mit derEinstellung ihres neuen Head of Global Production, Aiden Darné, bekannt. Dieseneue kreative Abteilung erweitert das Angebot von Shutterstock durch dieBereitstellung maßgeschneiderter, qualitativ hochwertiger Inhalte in Verbindungmit Produktionswerkzeugen und Dienstleistungen in großem Maßstab. ShutterstockStudios bietet kundenspezifische End-to-End-Kreativdienste, die datengesteuerteInhaltsstrategie, umfassende Produktion, Marken-Storytelling und Verstärkung fürdie einflussreichsten Marken von heute bieten.Shutterstock Studios bietet eine einzigartige Mischung aus Lösungen, gepaart mitder menschlichen Note engagierter, erstklassiger Fotografen, Kameraleute,Produzenten und Regisseure, die partnerschaftliche Dienstleistungen anbieten,einschließlich Marken-Storytelling, komplette Produktionsdienstleistungen,kreative Ideenfindung, Storyboarding, Drehbuchschreiben, Buchung von Talenten,Influencer-Management und Postproduktion - jede einzelne Lösung wird aufaußergewöhnliche Weise bereitgestellt und auf die Bedürfnisse jedes Kundenzugeschnitten. Unter Nutzung unseres Netzwerks von über 1 Million Beitragendenweltweit in über 100 Ländern ist das Studio darauf spezialisiert, kulturelleNuancen und Ästhetiken einzufangen, die die jeweiligen Märkte mitKunstfertigkeit und Authentizität ansprechen."Der Start der Shutterstock Studios ist ein Meilenstein für unser Unternehmen.Durch unser talentiertes globales Netzwerk von Fotografen, Kameraleuten undMitwirkenden, die einen unendlichen Katalog von Premium-Inhalten anbieten, sindwir in der Lage, dieses globale Produktionsstudio aufzubauen und unsereDienstleistungen zu erweitern", erklärte Jamie Elden, CRO von Shutterstock."Unter der Leitung unseres neuen Head of Global Production, Aiden Darné, freuen