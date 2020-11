VAPORESSO spendet über 70 Millionen Indonesische Rupiah an von der Pandemie betroffene Indonesier

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Covid-19-Pandemie hat die Gemeinden in

Indonesien stark in Mitleidenschaft gezogen. Bisher wurden über 440.000 Fälle

bestätigt, und Millionen von Menschen sind von den empfohlenen Maßnahmen zum

Verbleib im eigenen Land betroffen. Als Reaktion auf die landesweite Krise

startete VAPORESSO die Wohltätigkeitsinitiative XROS.



Gemeinsam für Indonesien





Die international bekannte Vaping-Marke VAPORESSO hat eineWohltätigkeitsinitiative für ihr Pod-Gerät XROS auf dem indonesischen Marktgestartet. Mit dem Ziel, einkommensschwachen Gemeinden im Pandemiekontext zuhelfen, spendet das Unternehmen 10.000 Rp für jedes XROS, das über lokaleVaping-Läden verkauft wird. Die Gelder werden für den Kauf von Nahrungsmittelnsowie von Hilfsgütern des täglichen Bedarfs verwendet.Die Initiative von VAPORESSO stieß sowohl bei den Vaporesso-Geschäften als auchbei bedürftigen Einheimischen auf Begeisterung. "Mit dem Geld, das aus denErlösen der Wohltätigkeitsorganisation eingenommen wird, werden Reis undLebensmittel gekauft, die wir an Menschen in Not spenden", sagte der Besitzereines Vaping-Ladens, der an der Veranstaltung teilnahm.Die Spendenaktivität hat bisher 70 Millionen indonesische Rupiahs erreicht.Dieser beträchtliche Betrag hat Arbeitslosen und Menschen mit niedrigemEinkommen und ihren Familien sowie Pflegeheimen in Jakarta geholfen.VAPORESSO CARE hat bisher über 1.200 indonesischen Familien geholfen, und dasUnternehmen hofft, dass seine Wohltätigkeitsaktivitäten in Zukunft noch vielmehr Menschen helfen werden.Gemeinden in Not helfenDer Vaping-Gigant SMOORE International, Eigentümer von VAPORESSO, hat ein großesVerantwortungsbewusstsein und die Leidenschaft geerbt, einen Beitrag zurGesellschaft zu leisten. Sie liefert nicht nur innovative, qualitativhochwertige Vaping-Produkte, sondern gibt auch bedürftigen Gemeinden etwaszurück.Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang 2020 hat VAPORESSO das ProjektVAPORESSO CARE ins Leben gerufen, um lokale Geschäfte und Gemeinden in Not zuunterstützen.Darüber hinaus hat das Unternehmen verschiedene Wohltätigkeitsauktionsabendegesponsert und über seine Partner auf der ganzen Welt Wohltätigkeitsinitiativenins Leben gerufen. Die internationalen Veranstaltungen zielen darauf ab, allenGemeinschaften während der Pandemie und darüber hinaus zu helfen.Informationen zu VAPORESSO XROSVAPORESSO hat sich verpflichtet, Gemeinden zu helfen und die Gesundheit und dasWohlergehen seiner Kunden zu schützen. Deshalb hat VAPORESSO XROS als Sponsorder VAPORESSO CARE-Kampagne in Indonesien ausgewählt.Das XROS ist eines der innovativsten und bestgefertigten MTL-fokussiertenPod-Systeme. Das Produkt bietet dank der integrierten Luftstromsteuerung einanpassbares Mund-zu-Lungen-Vaping-Erlebnis. Es erfüllt die bundesstaatlichenVaping-Bestimmungen weltweit und wird von internen und unabhängigen Prüflaborsfür seine Sicherheit zertifiziert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1337343/Pic.jpgPressekontakt:Milo LiangAbteilung MarketingPR-TeamVAPORESSO+86-138-0225-3954milo.liang@smoorecig.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135624/4768900OTS: VAPORESSO