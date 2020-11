Wirtschaft / Wirtschaftssoziologe warnt vor negativen Auswirkungen des Home Office

Halle/MZ (ots) - Der Jenaer Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre warnt vorlangfristigen negativen Folgen des Home Office. "Faktisch ist es über das Netzmöglich, Arbeitsumfang und Qualität der Home-Office-Mitarbeiter jederzeit zuprüfen", sagte Dörre, der an der Universität Jena lehrt, der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). DieKontrollmöglichkeiten für die Firmen seien so groß wie nie zuvor.Vorliegenden Studien zum Home Office hätten laut Dörre ergeben, dass dieMehrzahl der digitalen Heimarbeiter vor allem die Flexibilität schätzt, "aber -und das ist auch eine wichtige Botschaft - auf Dauer möchte niemand nur im HomeOffice arbeiten". Es würden sich Mischformen gewünscht. Vielen fällt es nachseinen Angaben beispielsweise schwer, Beruf und Freizeit zu trennen. "Klassischegeschlechterspezifische Rollenmuster treten wieder häufiger auf. Die Frauarbeitet im Home Office und muss gleichzeitig die Kinder betreuen", so derWirtschaftssoziologe. Dörre weist zudem darauf hin: "Wir sind soziale Wesen, denWegfall der Kommunikation am Arbeitsplatz empfinden viele als Verlust."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4768902OTS: Mitteldeutsche Zeitung