BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Corona-Ausbruch in Pflegeheimen: "Im konkreten Fall in Lichtenberg hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) jetzt durchgegriffen: Sie setzte die Leitung des privaten Betreibers ab. Aber noch gibt es viele Fragen: Wie konnte es dazu kommen, dass 15 Menschen durch das Coronavirus getötet wurden? Wann erfuhren die Behörden davon? Wer ist konkret für die mutmaßlichen Mängel bei der Hygiene verantwortlich? Wie genau wurde das Pflegeheim durch die Behörden kontrolliert? Die Öffentlichkeit und die Angehörigen warten auf Antworten."/yyzz/DP/he

