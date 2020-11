WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Böllerverbot:

"Die Entscheidung wird an den Städten und Gemeinden hängen bleiben, ob sie Plätze und Flussufer sperren, auf öffentliches Feuerwerk verzichten und was sie den Mitarbeitern der Ordnungsämter und Landespolizeien zumuten wollen. Auf deren Rücken wird gerade genug ausgetragen, was Politiker versäumt oder Gerichte erlaubt haben. Die Zustimmung der Bürger zu den Corona-Maßnahmen ist groß. Man könnte den Versuch unternehmen, sie beweisen zu lassen, wie vernünftig sie (geworden) sind. Wäre auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr."/yyzz/DP/he