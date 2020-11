Das neue Entwicklungsmuster „Dual Circulation", auch bekannt als „doppelte Entwicklungsdynamik", bezieht sich auf die beiden Wirtschaftskreise: Handel im In- und Ausland, diesmal jedoch mit stärkerer Betonung des Inlandsmarktes. Überhitzte Diskussionen provozieren sofort Vermutungen, dass sich die chinesische Wirtschaft „nach innen wenden" würde, da argumentiert wird, dass die Konzentration auf den Handel im eigenen Land ein „Schließen der Türen" nach außen bedeute.

Doch für Peking scheint es ein langfristiger Plan zu sein, seine Türen weit zu öffnen, den es nicht aufzugeben gedenkt. Am Dienstag sagte der chinesische Präsident Xi Jinping auf dem 12. BRICS-Gipfel, dass China sich „aktiver in den globalen Markt integrieren" werde. Anstatt seine Tür vor der Öffnung zu verschließen, wird China die Welt mit offeneren Armen umarmen, so Präsident Xi.

BRICS ist das Akronym für einen Emerging-Market-Block, der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika umfasst. Gastgeber des Treffens am Dienstag war Russland, das dieses Jahr den rotierenden BRICS-Vorsitz innehat.

China werde seine Anstrengungen verdoppeln, um die Binnennachfrage zu steigern, die Reformen in allen Bereichen zu vertiefen und Innovationen in Wissenschaft und Technologie zu fördern, um seinem Wirtschaftswachstum neue Impulse zu verleihen, fügte er hinzu.

„Die Stärkung der internen Zirkulation steht nicht im Widerspruch zu Chinas Politik der Öffnung", kommentierte Prof. Gao Liankui von der EU Business School in einem Meinungsbeitrag für die Global Times. „Das neue Entwicklungsmuster ... wurde auf der Grundlage der objektiven Entwicklung der chinesischen Wirtschaft eingeführt, die eine industrielle Modernisierung und eine Expansion des Inlandsmarktes erfahren hat."

„Zusammen mit der technologischen Entwicklung werden sich die komparativen Vorteile einer Wirtschaftseinheit verändern, was zu einem gewissen Grad an Importsubstitution führt. Es ist nicht Chinas einzigartiger Weg", so Prof. Gao in dem Beitrag.