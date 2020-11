---------------------------------------------------------------------------

freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe von 610,0 Millionen Euro zurück



- Eingang von rund 1,2 Milliarden CHF aus dem verkauften Sunrise-Aktienpaket am 11. November 2020



- Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrads1 auf etwa 1,7x EBITDA

- Vorzeitige Tilgung des ausstehenden Bankdarlehens in Höhe von 610,0 Millionen Euro



Büdelsdorf, 20. November 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] tilgt heute das zur Finanzierung ihres im Jahr 2016 erworbenen Aktienpakets am Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications Group AG (Sunrise) abgeschlossene syndizierte Bankdarlehen in Höhe von 610,0 Millionen Euro. Der durchschnittliche Zinssatz des Kredits belief sich zuletzt auf 1,6 Prozent.



Die Mittel zur Rückzahlung des endfälligen Darlehens stammen aus dem Verkauf der von der freenet AG gehaltenen Sunrise-Aktien an den US-Kabelkonzern Liberty Global, der im August 2020 in einem öffentlichen Kaufangebot 110 CHF je Sunrise-Aktie geboten hatte. Durch die vollständige Veräußerung der insgesamt 11.051.578 Aktien sind der freenet AG am 11. November 2020 Schweizer Franken im Gegenwert von etwa 1,1 Milliarden Euro in bar zugeflossen.



"Der Verkauf der Sunrise-Aktien stärkt die Kapitalbasis der freenet AG nachhaltig. Der damit vorangetriebene Schuldenabbau zusammen mit der in einem herausfordernden Umfeld optimierten Fälligkeitsstruktur der übrigen Finanzschulden gestalten die Bilanz zukunftssicher und stellen einen Zugewinn finanzieller Flexibilität dar." erläutert Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet AG.



Die freenet AG steht somit zu ihrem Versprechen, die Erlöse aus der Veräußerung ihres Sunrise-Investments vornehmlich zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten zu verwenden. Eine weitere Rückführung von Finanzschulden in Höhe von 200 Millionen Euro plant das Unternehmen spätestens im März 2021. Die übrigen Erlöse sollen in das Geschäft reinvestiert werden, den freenet Aktionären zugutekommen und/ oder in weitere kleinere Schuldentilgungen fließen.



Zusammen mit der bereits frühzeitig durchgeführten Refinanzierung fälliger Schuldscheindarlehen im laufenden Geschäftsjahr hat sich somit die Schuldensituation der freenet AG massiv entspannt. Im Ergebnis konnte eine Senkung des Verschuldungsgrads1 von 4,8 zum Jahresende 2019 auf aktuell rund 1,7 erreicht werden.



******************************

1 Verschuldungsgrad per 30.09.2020 abzgl. Barmittel aus Verkauf Sunrise-Aktien (11.051.578 Aktien).



******************************

freenet Group

Investor Relations & ESG



Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg

Tel.: +49 40 / 513 06 778

Fax: +49 40 / 513 06 970

E-Mail: ir@freenet.ag



Weitere Informationen zum Unternehmen unter

http://www.freenet-group.de/investor-relations.



---------------------------------------------------------------------------

20.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: freenet AG

Hollerstrasse 126

24782 Buedelsdorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 51306-778

Fax: +49 (0)40 51306-970

E-Mail: ir@freenet.ag

Internet: www.freenet-group.de

ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0

WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1149430



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1149430 20.11.2020



°