Nansha, China (ots/PRNewswire) - "Wir überwinden Schwierigkeiten und treffen uns

wie geplant, um die globale wissenschaftliche und technologische Elite wieder

nach Nansha zu bringen", erklärte Dong Ke, Bürgermeister des Bezirks Nansha von

Guangzhou, auf der East Tech West 2020, die am 17. November in Nansha stattfand.



Wie kann man in der "post-epidemischen Ära" die Chancen der Zeit nutzen, sich

den Schwierigkeiten stellen und die weltweite wirtschaftliche Erholung durch

technologische Innovation fördern? Die East Tech West gab eine Antwort auf die

Frage.





Nach Angaben der Werbeabteilung des Nansha District Committee zog diediesjährige East Tech West einflussreiche Gäste an, darunter Ginni Rometty,Executive Chairman von IBM , Chen Xiaodong, VP, Alibaba und CEO, InTime, und Dr.Chiang Chun Yuan, Gründer und Vorsitzender des Technologieausschusses, FINDA,usw. Sie tauschten zukunftsweisende und führende Ansichten zu Themen wie"Globaler Investitionsausblick", "Chinas Wiederaufbaustrategie nach derPandemie", "Nachhaltige Entwicklung der digitalen Wirtschaft", "DieWellness-Industrie nach der Pandemie" usw. aus.Laut Dr. Chiang Chun Yuan ist es für die internationale Gemeinschaft eingemeinsames Anliegen, herauszufinden, wie Wissenschaft und Technologie angewandtwerden können, um das Leben der Menschen bequemer zu machen und derwirtschaftlichen Entwicklung zu dienen. In diesem Zusammenhang ist dieKombination der digitalen Technologie mit der traditionellen chinesischenMedizin zu erwarten.Die digitale Transformation hat nicht nur langfristige Auswirkungen auf dieLebens- und Gesundheitsindustrie, sondern beeinflusst auch das Denkmodellverschiedener Branchen und Bereiche. Mu Chen, CEO und Mitbegründer von BigONELab, sagte, dass BigONE Lab eine neue Generation von Daten-, Beratungs- undForschungssystemen zusammen mit digitalisierten Forschungsprodukten einsetzt, umKonsum, Unterhaltung, Bildung und lokale Dienstleistungen usw. zu analysieren.Mit massiven objektiven Daten wird gezeigt, dass Chinas Wirtschaft angesichtsder Epidemie über eine starke Widerstandsfähigkeit und ein großesEntwicklungspotenzial verfügt."Dank Chinas Flexibilität der wirtschaftlichen Entwicklung lassen sich vieleProbleme lösen", erklärte CG Lai, CEO von BNP Paribas China.Auf dieser Grundlage hat das Land seine Politik angesichts der Epidemie raschangepasst, das Geschäftsumfeld optimiert und die wirtschaftliche Erholunggefördert, um so zu einem "sicheren Hafen" für grenzüberschreitendeInvestitionen vieler Unternehmen geworden.Die Pilot-Freihandelszone China (Guangdong) wird als Vorreiter der neuenchinesischen Reform- und Öffnungsrunde "zu einer der ersten Möglichkeiten" fürausländisches Kapital, auf den chinesischen Markt zu gelangen.Dong Ke erläuterte auf der East Tech West: "Nansha wurde als nationaleumfassende Zollzone ('Bonded Zone') und als eine der Demonstrationszonen für diekreative Förderung des Importhandels anerkannt, was uns dazu veranlasst hat, einneues Gebiet zu schaffen, das den Menschen im In- und Ausland die Möglichkeitbietet, hier zu investieren und Unternehmen zu gründenDie High-Tech-Industrie entwickelt sich in Nansha stark, wobei die Zahl derverbundenen Unternehmen kontinuierlich steigt. Laut Dong Ke hat Nansha bishermehr als 230 Unternehmen für künstliche Intelligenz, über 200 Unternehmen imBereich Lebens- und Gesundheitswesen und 187 Investitionsprojekte vonFortune-Global-500-Unternehmen zusammengeführt.Heute erlebt die Menschheit große und historische Veränderungen. Austausch undZusammenarbeit in der Wissenschaft und auf technologischen Gebieten unterstützendie weltweite wirtschaftliche Erholung erheblich. Dong Ke sagte, er freue sich,auf der East Tech West noch mehr Besucher begrüßen zu dürfen, um Ideen undWissen austauschen, gemeinsam über neue Modelle der internationalenwissenschaftlichen und technologischen Innovationszusammenarbeit zu diskutierenund zu einer neuen, überdachten globalen Wirtschaftsentwicklung beizutragen.