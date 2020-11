Alnylam erhält EU-Zulassung für OXLUMO (Lumasiran) zur Behandlung der primären Hyperoxalurie Typ 1 in allen Altersgruppen

„Da bisher in Europa keine zugelassenen Behandlungsoptionen für PH1 verfügbar waren, ist dies ein potenziell lebensverändernder Meilenstein für Menschen, bei denen diese extrem seltene, den Organismus schwächende Krankheit diagnostiziert wurde, darunter zahlreiche Säuglinge und Kinder, und deren Familienangehörige. Lumasiran wird einen dringenden ungedeckten Bedarf von PH1-Patienten decken, und die heute erteilte Zulassung ist das Ergebnis unseres nachhaltigen Engagements für Patienten mit seltenen Erkrankungen“, so Dr. John Maraganore, Chief Executive Officer bei Alnylam Pharmaceuticals. „Alnylam hat Lumasiran in nur sechs Jahren von der Identifizierung des Wirkstoffs bis zur Zulassung gebracht, und wir werden nun die Zusammenarbeit mit den nationalen Erstattungsstellen in ganz Europa mit der gebotenen Dringlichkeit angehen, um Lumasiran für die Patienten verfügbar zu machen.“

Lumasiran ist ein RNAi-Therapeutikum, das auf die mRNA der Hydroxysäure-Oxidase 1 (HAO1) abzielt, die die Glykolat-Oxidase (GO) kodiert – ein Enzym, das dem für die Erkrankung ursächlichen Defekt bei PH1 vorgelagert ist. Durch den Abbau der HAO1-mRNA und die Reduzierung der GO-Synthese stoppt Lumasiran die Produktion von Oxalat, dem toxischen Metaboliten, der unmittelbar zu den klinischen Manifestationen von PH1 beiträgt.