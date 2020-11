"5G+ By All for All" Guangzhou ist Gastgeber der World 5G Konferenz 2020 am 26. November

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der vorliegende Artikel wurde vom

Veranstaltungskomitee der World 5G Convention verfasst (veröffentlicht im

Science and Technology Daily):



Am 17. November 2020 gab das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz

Guangdong bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die diesjährige World 5G

Convention 2020 vom 26. bis 28. November in Guangzhou stattfindet. Gemeinsame

Gastgeber sind die Provinz Guangdong der VR China, die Nationale Kommission für

Entwicklung und Reform der VR China, das Ministerium für Wissenschaft und

Technologie der VR China und das Ministerium für Industrie und

Informationstechnologie der VR China. Das Thema der Convention lautet "5G+ By

All for All".







Thema 5G und fand 2019 zum ersten Mal in Peking statt. Auf der Convention kamen

Experten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen,

um unter dem Motto "5G - Change the World, Create the Future" (dt. "5G - Die

Welt verändern und die Zukunft gestalten") ausführliche Gespräche zu führen. Auf

der Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung standen: Cai Qi, Mitglied des

Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Sekretär

des Kommunalkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Peking; Wang Yong,

Staatsrat; Wang Zhigang, Minister des Ministeriums für Wissenschaft und

Technologie der Volksrepublik China; Miao Wei, ehemaliger Minister des

Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China

und Lin Nianxiu, stellvertretender Direktor der Nationalen Entwicklungs- und

Reformkommission der Volksrepublik China. Die Liste macht die Bedeutung

deutlich, die die Partei und die Staatsoberhäupter der 5G-Entwicklung beimessen.



Die World 5G Convention 2020 wird in Guangzhou stattfinden, wo wichtige und

einflussreiche Wissenschaftler aus der weltweiten Informations- und

Kommunikationsbranche auf weltbekannte 5G-Dienstleister und

5G-Anwendungsanbieter treffen werden, um sich über Spitzentechnologien,

Branchentrends und innovative Anwendungen im 5G-Bereich auszutauschen. Die

Convention wird die Antriebskraft von 5G in der neuen Wirtschaftsform der Welt

und die Bedeutung von 5G für das neue Entwicklungsmuster in zwei Zyklen deutlich

machen und hervorheben, dass 5G die Aufwertung traditioneller Industriesektoren

und ein neues digitales Leben mit "intelligenten Vorteilen" fördert, was die

Rolle und den Wert der Stärkung der 5G-Industrie für die Welt zusätzlich Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die World 5G Convention ist die weltweit erste internationale Veranstaltung zumThema 5G und fand 2019 zum ersten Mal in Peking statt. Auf der Convention kamenExperten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen,um unter dem Motto "5G - Change the World, Create the Future" (dt. "5G - DieWelt verändern und die Zukunft gestalten") ausführliche Gespräche zu führen. Aufder Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung standen: Cai Qi, Mitglied desPolitbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Sekretärdes Kommunalkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Peking; Wang Yong,Staatsrat; Wang Zhigang, Minister des Ministeriums für Wissenschaft undTechnologie der Volksrepublik China; Miao Wei, ehemaliger Minister desMinisteriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik Chinaund Lin Nianxiu, stellvertretender Direktor der Nationalen Entwicklungs- undReformkommission der Volksrepublik China. Die Liste macht die Bedeutungdeutlich, die die Partei und die Staatsoberhäupter der 5G-Entwicklung beimessen.Die World 5G Convention 2020 wird in Guangzhou stattfinden, wo wichtige undeinflussreiche Wissenschaftler aus der weltweiten Informations- undKommunikationsbranche auf weltbekannte 5G-Dienstleister und5G-Anwendungsanbieter treffen werden, um sich über Spitzentechnologien,Branchentrends und innovative Anwendungen im 5G-Bereich auszutauschen. DieConvention wird die Antriebskraft von 5G in der neuen Wirtschaftsform der Weltund die Bedeutung von 5G für das neue Entwicklungsmuster in zwei Zyklen deutlichmachen und hervorheben, dass 5G die Aufwertung traditioneller Industriesektorenund ein neues digitales Leben mit "intelligenten Vorteilen" fördert, was dieRolle und den Wert der Stärkung der 5G-Industrie für die Welt zusätzlich