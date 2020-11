Ölpreise stabilisiert - Kalifornien geht in Teil-Lockdown

Anzeige

London 20.11.2020 - Die Ölpreise können sich am Freitag stabilisieren. Auf Wochensicht dürfte es zum dritten Kursplus kommen, gestützt von der Aussicht auf Impfstoffe und eine Beschränkung des Angebots durch die OPEC.



Auch wenn die Ölpreise weiterhin vergleichsweise gering bleiben, so ist es in den letzten drei Wochen doch zu einer Stabilisierung gekommen. Die Marktteilnehmer rechnen fest mit der baldigen Zulassung von wirksamen Impfstoffen gegen SARS-Cov-2.