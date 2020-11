Red Light Holland und Halo Labs bekunden ihre Absicht, in den Markt für medizinisches Psilocybin in Oregon einzusteigen

Abbildung 1: Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Red Light Holland ist auf den Anbau und Verkauf von magischen Trüffeln bester Qualität im holländischen Markt spezialisiert, wo die Vermarktung als Genussmittel legal ist

Toronto, Ontario – 19. November 2020 - Halo Labs Inc. („Halo“) (NEO: HALO) (OTC: AGEEF) (Deutschland: A9KN) und Red Light Holland Corp. (CSE: TRIP) (FWB: 4YX) (OTC: TRUFF) („Red Light Holland“) freuen sich bekannt zu geben, dass eine unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet wurde, das dem Zweck dient, als lizenzierter Hersteller von Psilocybin lizenzierte Dienstleistungszentren im US-Bundesstaat Oregon mit Psilocybinprodukten zu beliefern und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften des Bundesstaates Oregon weitere mögliche Geschäftschancen in diesem regulierten Markt zu sondieren.

„Natürlich sind wir von den jüngsten Ergebnissen der Maßnahme 109 in Oregon begeistert. Fortschrittliche Bürger dieses Bundesstaates haben sich hier dafür ausgesprochen, dass Oregon als erster Bundesstaat der USA die Verwendung von Psilocybin für therapeutische Zwecke zulässt. Wir von Red Light Holland sind stolz auf unser selbstreguliertes, verantwortungsbewusstes und legales Psilocybinprodukt für Erwachsene (das in den Niederlanden als 'iMicrodose-Packs' verkauft wird). Aus unserer Sicht könnte dieses Produkt Pate stehen für die Entwicklung von Psilocybinprodukten für den regulierten Markt in Oregon, mit denen möglicherweise chronische psychische Störungen wie Angst, Depression und Sucht behandelt werden können“, meint Todd Shapiro, CEO und Director von Red Light Holland. „Es ist uns bewusst, dass der Markt für Psilocybin in Oregon noch ganz am Anfang steht, dass wir keine medizinischen Versprechen abgeben können, und dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Die Gesundheitsbehörden in Oregon müssen in den nächsten zwei Jahren erst ein staatlich lizenziertes Programm für psilocybinbasierte Therapien entwickeln. Genau aus diesem Grund haben wir mit Halo Labs eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. CEO Kiran Sidhu und sein Team verfügen über weitreichende regulatorische Erfahrungen und Beziehungen zu Gesetzgebern und Staatsbeamten im Bundesstaat Oregon. Sie haben mit Halo Labs ein erfolgreiches, vertikal integriertes Cannabisunternehmen gegründet, das in Oregon begann und heute in mehreren US-Bundesstaaten sowie in Afrika und im Vereinigten Königreich tätig ist“, fügt Shapiro hinzu.