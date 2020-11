Daten von XBiotech bestätigen wirksame antivirale Aktivität der True Human-Antikörper seines Influenza/COVID-19-Therapiecocktail-Kandidaten

Therapiekandidat für Influenza/COVID-19-Koinfektionen zeigt starkes antivirales Potenzial

AUSTIN, Texas, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute neue Daten zu seinem bahnbrechenden Therapiekandidaten für die Behandlung von Influenza- und COVID-19-Infektionen bekannt. Das Unternehmen analysiert weiterhin die Komponenten seiner sogenannten FLUVID-Therapie und entwickelt gleichzeitig Produktionskapazitäten für einen Produktkandidaten. Es wurde festgestellt, dass die auf das COVID-19-Virus abzielenden True Human-Antikörper ein Testvirus bei Konzentrationen wirksam neutralisieren können, die etwa viermal besser sind als die Antikörper, die die FDA jetzt für eine Notfallzulassung in Betracht zieht. Die laufenden Forschungsarbeiten ergaben auch, dass 100 % der Tiere, die einer tödlichen Dosis des Influenzavirus ausgesetzt wurden, durch die Behandlung mit dem in diesem Therapiecocktail enthaltenen True Human-Antikörper gegen Influenza überlebten. Die neuesten Forschungsergebnisse legen nahe, dass die FLUVID-Therapie, die zusätzlich zum COVID-19-Virus gegen alle bekannten Influenzastämme wirken soll, eine einzigartige wirksame Therapie zur Behandlung komplexer Infektionen durch eines oder mehrere dieser Viren sein könnte. Bislang gibt es keine Therapie zur Behandlung von Koinfektionen mit COVID-19 und Influenza.



Mit dem Wiederaufleben des COVID-19-Virus in der bevorstehenden Grippesaison besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele Menschen sowohl mit dem Influenza- als auch mit dem COVID-19-Virus infizieren. Koinfektionen oder „Superinfektionen“ können den Schweregrad der Erkrankung erhöhen und die Behandlung weiter erschweren. Daher wird eine Therapie zur Behandlung von gemeinsam auftretenden Infektionen mit COVID-19 und Influenza dringend benötigt.

Während die COVID-19-Pandemie erst vor kurzem ausbrach, ist der Therapiekandidat FLUVID das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung bei XBiotech. Er enthält außergewöhnliche True Human-Antikörper gegen Influenza, die systematisch auf ihre Wirksamkeit gegen praktisch alle bekannten Stämme von Influenzaviren geprüft wurden. Die True Human-Antikörper gegen COVID-19 stammen hingegen von Patienten, die sich ohne ernsthafte Erkrankung schnell von dem Virus erholt haben, und dürften daher eine starke Fähigkeit zur Neutralisierung des Virus aufweisen.