Verbio – Mit Investitionsoffensive auf Wachstumskurs

Nach einer leichten Korrektur steht sie nun vor der nächsten Aufwärtsbewegung. Unterfüttert wird diese von einem äußerst starken Start ins Gj. 2020/21 (per 30.6.). Denn im Q1 konnten die Leipziger den Umsatz um 24,4% auf 261,4 Mio. Euro ausbauen und das EBITDA auf 53,3 Mio. Euro weit mehr als verdoppeln (+123,9%), wodurch die Marge von 8,4 auf 17,4% nach oben schnellte. Treiber dieser deutlich erhöhten Profitabilität war das Geschäft mit Bioethanol, das einen EBITDA-Sprung von gut 300% verzeichnete. Das Segment Biodiesel erreichte mit 13,4 Mio. Euro exakt das Niveau des Vj.-Zeitraums.

Die Kraftstoffproduktion konnte insgesamt um 10,9% auf 216 996 Tonnen gesteigert werden. Angesichts der eingeleiteten EU-Maßnamen zum Klimaschutz, die bis 2030 eine CO2-Reduktion von 40% vorsehen, dürften die Produktionsmengen weiter steigen. „Auf diese positiven Rahmenbedingungen haben wir 15 Jahre gewartet“, freute sich CEO Claus Sauter bereits im Sommer. Im laufenden Gj. will er daher viel Geld in Kapazitätserweiterungen und Internationalisierung stecken. Mittel dafür sind genügend vorhanden: Im Q1 stieg der Free Cashflow v. a. dank geringerer Forderungen massiv von 9,1 Mio. auf 63,7 Mio. Euro. Das Nettofinanzvermögen legte gegenüber dem Vj.-Zeitraum fast 150% auf 86,6 Mio. Euro zu. Bis Ende des Gj. 2020/21 soll es auf 50 Mio. Euro abschmelzen, was das Ausmaß der geplanten Investitionen zeigt.

Das Gewinnziel kann sich ebenfalls sehen lassen: Das EBITDA soll 2020/21 auf 130 Mio. Euro steigen – ein Niveau, das wir für absolut erreichbar halten. Mit einem KGV von 19 für das laufende und von 16 für das kommende Gj. verspricht auch die Aktie weiteres Steigerungspotenzial. Eine kleine Dividende erhalten Aktionäre auch, die Rendite von 0,98% verdeutlicht aber, dass bei Verbio Investitionen in Wachstum im Vordergrund stehen.

Wir sehen die Zeit für den Einstieg bei Verbio bis 22,00 Euro gekommen. Mit Stopp bei 17,40 Euro absichern.

