Erfolg für Pentracor durch German Medical Award 2020

Herzspezialist Prof. Dr. Jan Torzewski sichert sich mit PentraSorb (R) CRP den 2. Platz

Auszeichnung für langjährige wissenschaftliche Arbeit mit einem weltweit einzigartigen Medizinprodukt

Hennigsdorf, 20.11.2020 - Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB), im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor tätig, hat mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP einen mittelbaren Erfolg zu verzeichnen. Beim German Medical Award 2020 sicherte sich Prof. Dr. Jan Torzewski, Chefarzt des Herz- und Gefäßzentrums des Klinikverbunds Allgäu am Klinikum Kempten und spezialisiert auf Kardiologie sowie Intensivmedizin, unter 34 renommierten Teilnehmenden den 2. Platz. Er wurde in der Kategorie "Medical Innovation Praxen & Kliniken - Kardiologie" ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand an diesem Dienstag, 17. November statt.

Der German Medical Award "für die Medizin der Zukunft" ist die führende Medizin- und Medizin-Management-Auszeichnung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Preis wurde in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Pentracor CEO Ahmed Sheriff: "Wir gratulieren Prof. Dr. Jan Torzewski vom Klinikum Kempten herzlich. Er hat sich in einem hochklassigen Feld von Wissenschaftlern und Medizinern mit der Anwendung der innovativen PentraSorb(R) CRP-Apherese nach Herzinfarkt durchgesetzt. Das ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit bei Pentracor."

Produkt PentraSorb(R) ist die weltweit einzige verfügbare Therapie zur CRP-Blutwäsche

Die Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Pentracor CEO Ahmed Sheriff: "PentraSorb(R) CRP birgt für alle Beteiligten nachhaltige Vorteile: für Patienten, deren Leben gerettet oder bei denen Teilinsuffizienzen von Organen eingedämmt werden, für die behandelnden Ärzte, für Krankenhäuser oder Ambulanzen und für das Gesundheitswesen, da chronischen Organinsuffizienzen, die kontinuierlich mit sehr viel Aufwand nachbehandelt werden müssen, vorgebeugt werden kann."