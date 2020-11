Im dritten Quartal 2019 markierte Beiersdorf noch bei 117,25 Euro seinen letzten markanten Höhepunkt, anschließend ging es auf die Unterstützungszone der letzten Jahre um 102,00 Euro abwärts. Dieses Niveau wurde jedoch im Zuge des Corona-Crashs massiv unterschritten, erst bei 77,62 Euro kam das Papier zum Stehen. Über die folgenden Monate konnte ein Anstieg zurück an die einstige Unterstützung von 102,00 Euro vollzogen werden, seit Juni dieses Jahres schwankt der Wert jedoch sehr stark zwischen den Kursmarken von rund 88,00 Euro und der genannten Hürde grob seitwärts. In dieser Woche ist das Papier an der oberen Begrenzungslinie abgeprallt, sodass nun wieder kurzfristige Short-Ansätze möglich werden.

EMA 50 im Fokus

Gelingt es der Beiersdorf-Aktie am letzten Handelstag dieser Woche am EMA 50 um 97,20 Euro zur Oberseite abzudrehen, könnte ein Rücklauf an die runde Marke von 100,00 Euro vollzogen werden. Von dort aus werden aber wieder fallende Kurse erwartet, Hauptziel bildet dabei die Anfang November gerissene Kurslücke im Bereich von 94,00 Euro. Genau hierauf kann ab 100,00 Euro mittels eines Investments in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE0E6K gesetzt werden. Für größere Kaufsignale müsste dagegen der Widerstandsbereich um 102,00 Euro nachhaltig überwunden werden. In diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial an 108,00 Euro ableiten.